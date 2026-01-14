北海道札幌恐怖大雪！ 台遊客「克難」背風倒退走

日本旅遊賞雪，但北海道昨迎來世紀暴雪。（圖／Threads@oops1105授權提供）





日本旅遊賞雪，但北海道昨迎來世紀暴雪，暴風雪影響居民日常生活，還有不少台灣旅客行程都被打亂！像在札幌市區雪就很大，遊客形容人生第一次體驗，什麼叫被雪洗澡，而且站著不動也不是辦法，乾脆倒退走。

暴風雪吹不停，路人剛要往前又折返，真的走不動，還有兩人乾脆背風後退走，走幾步往後看一下確認安全。台灣遊客Will Wang：「好可怕哦，走不動啦，都是雪，而且我的臉很冷啦。」

遊客形容真的是第一次體驗，什麼叫被雪洗澡。放眼望去札幌市區一片白濛濛，能見度很差，行人邊走邊晃，很難站得像平常一樣穩。而在近郊的小樽一樣，即便晚上有點燈仍然很昏暗，遊客身上臉上都是積雪，眼睛超難張開，好不容易擠到車站結果列車大誤點。

台灣遊客Cooper：「原本是18點30分會到，結果20點才到，而且其實是預約指定車，延誤後面的話全部變，還是區間車的那種班次，然後大家全部擠成一團，亂成一鍋粥真的很可怕。」

大雪衝擊交通還有航班，13日共有6班札幌來回航班有延誤，14日即時影像中新千歲機場，航班起降正常，但前一天有人剛抵達，結果因為清冰，班機到但無法連結登機口，延誤3小時到札幌已沒晚餐，還要加包車的錢相當無奈。

台灣遊客Cooper：「行程方面要做好準備，還有裝備跟行李。伴手禮最好是有塑膠袋可以裝塑膠袋，不然的話就放背包，另外一定要備防水的外套一起，因為我的外套只有防潑水，結果經歷了一場暴風雪之後，整件外套基本上是半濕的狀態。」

當地如果要自駕一樣小心，尤其台人多半無應對暴風雪的經驗。近日北海道天氣不穩，大雪伴隨大風不浪漫很危險。

