北海道東川町攜手華梵大學攝影VR系 培訓台灣高中生進軍國際大賽

（記者林富貴／新北報導）提升台灣高中生攝影實力，以迎戰明年春天日本舉辦的國際高中生攝影交流大賽，北海道東川町台灣事務所首度攜手華梵大學攝影與VR設計學系，共同舉辦「2026年度北海道東川町高中生國際交流攝影節攝影工作坊」，吸引全國近百名高中生參加，透過一日密集的專業訓練，開啟通往國際舞台的第一步。

圖／參加攝影工作坊的全體師生合影。（華梵大學提供）

華梵大學攝影與VR設計學系主任沈昭良教授表示，「北海道東川町高中生國際交流攝影節」每年都吸引全球五大洲20幾個國家的高中生前往參加國際交流賽，由於每個國家只能有一支隊伍代表參賽，上場者都是各國精銳，台灣隊伍也必須先通過台灣區預賽，才能取得國際交流賽的入場門票。

而長年擔任台灣區預賽評審團召集人的沈昭良主任說，台灣高中沒有攝影教育，大學階段才有攝影系所，致使過往參賽的高中生多憑藉個人對攝影的滿腔熱忱與認真態度完成作品，較缺乏系統性培訓與指導，實在可惜。

為提升台灣高中代表隊的實力，華梵大學攝影與VR設計學系今年特別向台灣區預賽主辦單位北海道東川町台灣事務所提議，共同合辦攝影工作坊，作為「2026年度北海道東川町高中生國際交流攝影節」台灣區預賽的前導課程，並免費開放全國高中生參加。

當消息一出立刻吸引建中、北一女、中山女中、台中清水高中、高雄樹德家商等北中南各地近百名高中生，在帶隊老師陪同下組隊報名，於20日齊聚華梵大學新北板橋中心，進行一整日密集的攝影工作坊，盛況空前。

華梵大學表示，工作坊由攝影與VR設計學系沈昭良、沈裕融、陳敬寶、劉芸怡等四位教授全程擔任小組導師，針對攝影美學、外拍實作、主題發想、作品挑選、影像故事編輯等，為高中生進行現場指導與點評，各校帶隊老師也引導同學走入板橋街區巷弄，在日常尺度中進行細緻的攝影觀察，並嘗試與社區居民開啟對話。

包括東川町台灣事務所富田恭敏所長以及華梵大學李天任校長，都於活動中蒞臨現場，為參加的高中生加油打氣，期許他們經過一日的專業訓練後，於未來參賽時能拿出更佳水準，進而躍上國際舞台，與世界各國好手一較高下，為國爭光。

圖／攝影與VR設計系沈昭良主任點評高中學生的攝影作品。（華梵大學提供）

熱愛攝影的台北市立中正高中高一學生周宜蓁說，此次研習最大的挑戰是必須在規定時間內，拍出有連貫性的高水準照片，並且與其他組員的照片協調成一個故事，前往附近社區實拍更突破了自己對拍攝對象的想像，真是收穫滿滿。而教授對作品的建議也讓她有機會修正錯誤，對未來參賽更有信心。

沈昭良主任指出，一天精實的工作坊活動難得創造出大學教授與高中生面對面、全然聚焦於攝影專業討論的教學現場，期待同學能將此次建立的觀看與思考方式，持續帶回生活中實踐，並在未來與更多同齡創作者的交流中，拓展自身視野，朝向更寬闊的國際舞台努力。

北海道東川町為日本攝影首都，1985年起以「寫真之町」為願景，推動「用攝影打造城市文化」，40年來持續舉辦各式攝影活動，包括「寫真甲子園」與「東川町國際攝影節」，其中「寫真甲子園」每年吸引超過500所日本高中報名參賽，成為全日本最受矚目的學生攝影賽事之一。「北海道東川町高中生國際交流攝影節」則是2015年起專為海外高中生舉辦的國際版「寫真甲子園」，同樣受到全球熱愛攝影青少年的高度關注，台灣歷年也有師大附中、中山女中等校高中生組隊參加獲獎。

圖／華梵大學攝影與VR設計系劉芸怡助理教授點評高中學生的攝影作品。（華梵大學提供）

