北海道東川町木製家具 華山首展大獲好評





有著日本五大家具產地之一「旭川家具」的重要據點北海道東川町小鎮，雖然人口只有8000人，卻有50間的木工工坊，2024年成立「東川木工會」的他們，為了讓更多人認識木製家具，由町長率隊帶領11間工坊，千里迢迢的來到台北華山進行展覽，把優越的職人精神與精細的木製家具親自帶給台灣的民眾。

無論是具有層次感、且擁有獨特紋理的仿歐式木製家具；另或是擁有北海道氣味，實木製作出來的仿舊層櫃，再加上印有自家LOGO的排骨床板，在華山特區內的木工家具展，全都是從北海道的小鎮「東川町」海運來台的木製家具，而台北市是他們海外舞台的首選。

廣告 廣告

距離台灣2821公里的東川町，在北海道旭川的東邊、30分鐘的車程、人口只有8000人的地方，但是卻聚集了50間大小不一的木工工坊，也造就了日本五大家具產地之一「旭川家具」的重要據點，2024年成立的「東川木工會」這次來台辦展覽，就是希望讓更多人看到正統的職人工藝，拓展海外市場。

展覽開幕一大早，就吸引許多人前來，裡頭除了有對家具有興趣的民眾外，也包括室內設計師等相關企業，現場還有實木筷子DIY活動，僅僅2天的展覽吸引了數千人到訪，還有廠商立即下單選購。這些時尚簡約，材質堅固耐用的北海道木製家具，能夠為家中帶來全新的風格，也更認識東川町這個以木工家具引以為傲的小鎮。

更多新聞推薦

● 台南交通罰單預算嚴重超收 議員痛批市府把市民當提款機