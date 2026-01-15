北海道根室外海30年內強震發生率升至90% 十勝外海50年內風險提高

日本地震調查委員會以今年1月1日為基準，將北海道根室外海發生強震的機率上調至90%。圖為2024年1月8日能登震災後的石川縣輪島市。（資料照片／美聯社）



富士電視台15日報導，日本政府的地震調查委員會將未來30年內在北海道根室外海發生強震的機率自80%更新為「約90%」，推估地震規模約為芮氏7.8至8.5級。該地震會在北海道外海的「千島海溝」反覆發生，一般將其稱為「根室外海地震」。

根室外海與十勝外海相對位置。（取自日本地震調查研究推進本部）

根室外海地震曾於1973年爆發，大約間隔50年至80年會再次發生，地震會造成房屋倒塌和海嘯等災害。

日本地震震不停 發生機率均上升

富士電視台與其他日媒報導，另一方面，十勝外海推估規模約為芮氏8.0至8.6的地震，30年內的發生機率仍維持在約20％不變，但50年內的發生機率則由約44％上升至約46％。

日本海溝沿線方面，宮城縣外海較靠近陸地的區域，推估規模芮氏7.4的地震，30年內發生機率則從76％至93％上升至79％至95％。

此外，南海海槽強震的預測則與去年9月的預測相同，未來30年內的發生機率分別為「60%至90%或更高」和「20%至50%」，兩種估算方式不同。

14日卸任的地震調查委員會委員長平田直於同日表示：「即便在不發生地震的情況下，地震發生的機率也會逐漸增加。根室外海等地的發生機率很高，發生地震的話，就存在引發大型海嘯的風險。民眾要做好準備，希望不論何時發生地震都能保護自己的生命安全。」

地震調查委員會針對日本列島及周邊地區的強震發生機率，每年都以1月1日為基準重新計算。地震發生機率每年約增加1%，具體取決於過去累積年數等因素。

此外，地震調查委員會14日在例行會議上指出，6日在鳥取、島根兩縣觀測到震度5強的地震等情況，至12日為止，已發生51次震度1以上的搖晃。委員會評估，以兩縣為中心的「地震活動在東西約10公里範圍內仍持續活躍」。

