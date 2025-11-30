北海道棕熊暴增17倍！冷凍庫塞爆焚化跟不上 熊屍「等排燒」腐敗中

北海道多地棕熊頻繁出沒，地方政府加強捕捉與驅除行動。（示意圖／Pixabay）

日本北海道遭到驅除的棕熊數量已突破960頭，其中南部的上之國町（上ノ國町）今年截至目前已處理104頭，遠高於去年的6頭，增幅高達17倍。面對激增的數量，地方政府緊急設置冷凍庫作為暫時儲存空間，用以保管尚未處理的熊屍；但由於冷凍庫容量有限，仍難以應對龐大處理需求，使得行政壓力日益沉重。

根據《HBC北海道放送》報導，11月25日晚間，北海道苫前町以箱型陷阱捕獲一隻重達約400公斤的棕熊。早在兩週前，疑似同一頭熊曾輕易推倒重達300公斤的陷阱，顯示其體型驚人。當地棕熊頻繁出沒，使得驅除作業不斷增加，相關單位疲於應對。

通常情況下，被驅除的熊會由獵人等人員解體後，當天即送至處理設施進行焚燒，但因作業量暴增而難以即時完成，上之國町因此在役場附近設置冷凍庫暫存熊屍。農林課課長杉野匡表示：「今年才開始使用冷凍庫。因為處理不及，有時來不及當天搬出，特別是在夏季容易腐敗發臭，所以才設置做臨時保管。」

然而該冷凍庫僅能容納一頭熊，當出現多頭同時驅除的情況時，不得不將部分熊屍暫置在戶外。「以往從未出現這麼大量的驅除紀錄，這是前所未有的狀況。」杉野課長坦言。處理熊屍的主要設施為江差町的南部桧山清掃中心，負責上之國町等周邊五個町的垃圾與熊屍焚燒工作。場長上戶等表示：「去年約處理30頭，今年已超過120頭，是原本的四倍以上。」

該設施平均每頭熊需耗費約100公升燈油，去年全年耗油量為3000公升，然而今年已突破7000公升，成本幾乎翻倍。由於設備容量有限，一天最多僅能焚燒兩頭熊，一旦超出負荷，熊屍便會滯留，時間一久開始腐敗，只能以掩埋方式應急處理。

上戶場長指出：「過去幾乎都是焚燒處理，掩埋是極為罕見的手段。今年數量實在太多，不得不破例。」專家分析，今年北海道山區橡實等野生食物歉收，導致棕熊頻頻下山進入農地、公園甚至市區尋找食物。隨著氣溫驟降、市街積雪增多，預料大多數熊隻將於12月上旬進入冬眠期。

部分地區處理不及導致熊屍腐敗，被迫以掩埋方式應急處理。（圖／翻攝自，@Monchy1266）

