北海道棕熊衝撞汽車！秋田「熊出沒」3天逾50起目擊 旅遊景點寂靜無人

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

日本北海道與秋田市近日連續傳出棕熊出沒事件，不僅有成熊衝向行駛中的汽車，秋田市在本周3天連假內，更累積超過50起目擊通報，影響居民安全與旅遊景點人潮，讓地方政府與居民人心惶惶。

日本富士電視台新聞節目《イット！》報導，北海道歌名內市於23日晚間9時許，一輛行駛在鄉道上的汽車突然遭到一頭約2公尺長的棕熊猛撲，畫面中可見棕熊氣勢洶洶衝向車頭，司機驚恐倒車，一旁甚至可看見2隻幼熊，駕駛事後驚魂未定表示：「好可怕…我嚇到連倒檔都掛不上，完全不知道該怎麼辦。」該名住在當地46年的民眾直言，這是第一次在住家附近遇到棕熊，「若我沒倒車，可能就被攻擊了。」

不只北海道，秋田市也面臨前所未有的熊出沒潮，從22日起的短短3天，全市已通報超過50起熊出沒的目擊事件，甚至連市中心旅遊地標「千秋公園」都變得空蕩無人。而先前一段監視器畫面曝光，11月19日上午10時，一隻熊在住宅區緩步行走，甚至直接走進大門敞開的民宅，而該地點距離小學不遠，讓家長十分擔心。

頻繁出現的熊也嚴重影響村民日常生活，有村民在10月26日拍攝到，一隻熊因察覺周遭有人，立刻從銀杏樹上敏捷爬下，目擊者形容：「牠行動範圍大、速度又快，真的不知道牠下一秒會做什麼。」同日另一隻熊被拍到爬上柿子樹大啃果實。

而23日凌晨4點，有居民看到疑似母熊帶著2隻幼崽在街區移動，許多居民形容，熊的存在讓大家「像疫情一樣不敢外出」，24日為「勤勞感謝日」連假的最後一天，按理應是秋田賞楓旺季，JR秋田站周邊的千秋公園平日遊客眾多，然而因傳出熊蹤跡，公園幾乎空無一人，現場一片寂靜。

當地政府正持續追蹤熊隻動向，並提醒居民避免單獨外出、務必關緊門窗，必要時通報警方或相關單位，以免發生危險。

