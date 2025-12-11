北海道海灘「2000條沙丁魚擱淺」 當晚青森強震！網驚呼：地震前兆？

日本北海道一處海灘在8日出現數千條沙丁魚集體擱淺死亡的詭異狀況，沒多久青森縣外海就發生規模7.6強震，令部分人士解讀成地震前兆。（圖／翻攝自X／kazuhiro_nikki）

日本北海道一處海岸８日出現大批沙丁魚（イワシ）遭海浪沖上岸的景象，畫面曝光後隨即在網路引發熱議。由於事件發生後當晚，青森縣東方外海就發生規模7.6強震，使不少日本網友質疑是否與「地震前兆」有關；至於死亡的沙丁魚被當地人撿回家製成魚乾或料理食用。

綜合日媒報導，社群平台X一名來自北海道的用戶「かずひろ」於8日上午發布一段影片，畫面中背景是一片沙灘，到處佈滿密密麻麻的沙丁魚，多數已沒了生命跡象，場面相當震撼。原PO指出，影片由家人拍攝，家屬稱疑似因沙丁魚遭到海豚追逐，慌亂間游向岸邊而無法返回海中，最終大量擱淺。

原PO家屬估算，海灘上擱淺的沙丁魚數量多達2000多條，雖然魚死了，但魚體肥美、油脂豐厚。家人從中撿取部分帶回家，打算製成沙丁魚乾或直接燉煮來吃。事後原PO也說明，這情況並非第一次看到，過去也有類似事件發生，並且都與海豚有關。

然而原PO的貼文底下卻出現另一派討論，不少網友留言猜測，「會不會是大地震的前兆？」因為當日晚間，日本青森縣近海發生芮氏規模7.6有感地震。在強震後，有許多人回來留言，驚呼「難道真的與地震有關？」、「日本人向來相信地震前動物行為會異常。」

不過，原PO也很冷靜地說，他居住的地方並未受到地震影響，並直言沙丁魚擱淺是否與強震有關聯他「完全不清楚」。事實上，日本專家已多次強調，目前沒有科學證據證明海洋生物的異常行為，與地震之間存在直接因果關係。

