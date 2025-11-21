北海道海鮮加工業者：我們已不倚賴中國 失望但不擔心

中國不買日本海鮮並不會造成什麼壓力﹒我國總統賴清德吃日本海鮮力挺日本的畫面便登上東京地鐵。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 中國近日宣佈停止進口日本水產。對此，日本北海道的水產業者表示早已不倚賴中國市場，對北京的決定雖然感到失望，但不感擔心。

日本內閣總理大臣高市早苗在國會答詢有關「台灣有事」可能導致日本因「存亡事態」而啟動集體防衛。中國駐日本大阪總領事薛劍隨即在社群平台Ｘ對高市早苗本人做出死亡威脅。面對日方關切，中國並未處置薛劍，反而展開「戰狼外交」，取消中國旅客赴日機票、下架日本影片、停止進口日本水產，兩國關係急遽惡化。

日本《每日新聞》稍早報導，由於福島第一核電廠排放污水，中國自 2023 年八月起對日本海鮮實施全面禁令。11 月 5 日，日本扇貝對華出口才剛恢復。周三（19 日）又有消息指出，中國已通知日本政府，將暫時停止受理日本海鮮的進口申請。

銷往中國的產品佔總銷售額的 1／4 的北海道函館市的海鮮加工企業久一（きゅういち）社長餌取達彦指出，在禁令期間，該公司一直在努力開拓國內外的出口市場。「我很驚訝。進口終於恢復，我們正準備恢復對中國的出口，結果卻再次暫停，這令人非常失望。」

儘管如此，在中國禁止進口日本水產期間，鄂霍次克海沿岸的海鮮加工企業，尤其是扇貝捕撈業蓬勃發展的地區，已經採取了加強對美國出口等措施。

久一會社的社長餌取達彦指出，對中國出爾反爾開放又停止進口的改變：「我們並不擔心，因為我們以為不再依賴中國。影響不會很大。」

青森縣橫濱町水產協同組合總經理高屋敷勇則感到困惑，該組合一直向中國出口海參。他說：「我們只是向前邁了一步。剛恢復不久就再次暫停，真是太可惜了。」

