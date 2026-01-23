北海道清純女主播轉行暗黑界！片商連喊3次超推

娛樂中心／林依蓉報導

27歲、身高170公分的北海道地方電視台女主播「田村香奈」，以修長身材與「清純主播」的形象，宣布在知名片商Premium正式出道。片商在宣傳文案中給予她極高評價，狂讚「激推、超推、非常推」，消息一出隨即引發網友熱烈討論。知名評論家「一劍浣春秋」也在專欄中大讚，她不僅擁有成熟穩重的「主播臉」與「靈動大眼」，極具個人魅力，將成為話題十足的重量級新人。





片商在宣傳文案中給予田村香奈極高評價，狂讚「激推、超推、非常推」。（圖／翻攝自X@tamurakanaxxx）

27歲的北海道地方電視台女主播田村香奈，憑藉170公分的修長身材與「清純主播」形象，在片商Premium正式出道。片商在文案中給予她極高評價，連用「激推」等字眼強力宣傳，隨即引發網友熱烈討論。據了解，田村香奈過去將重心投入在繁忙的主播工作，生活步調緊湊，導致感情經歷相對單純。因此，她對兩性關係抱持著高度好奇，決定勇敢跨出舒適圈挑戰全新領域，渴望能在專業的環境下，體驗與以往截然不同的生活經驗。





知名評論家「一劍浣春秋」稱讚田村香奈擁有一雙「會說話的靈動大眼」，與她互動時常讓人感到臉紅心跳。（圖／翻攝自X@tamurakanaxxx）





知名評論家「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》專欄寫道，田村香奈的登場完美詮釋何謂「主播魅力」。他指出，雖然27歲的她在視覺上顯得較為成熟，但那份穩重與端莊的氣質，正是符合大眾對新聞專業人士的想像。他更感嘆片商Premium的選角眼光，認為他們精準掌握「主播」應有的外型標準，讓田村香奈一亮相就備受關注。他更特別稱讚她擁有一雙「會說話的靈動大眼」，與她互動時常讓人感到臉紅心跳。他也坦言，雖然170公分的修長身形容易讓人聯想到前輩香椎花乃，但田村香奈無論在外型、氣質與演出上仍展現出自己的特色，也難怪片商會如此推薦。至於這位新人能否持續走紅，則看市場後續的反應。

