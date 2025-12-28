北海道滑雪場奪命意外 5歲童跌倒「手臂遭電扶梯夾住」送醫不治

男童被滑雪場的電扶梯夾死。（圖／翻攝X／@US1460B）

日本正值滑雪旺季，吸引大批遊客造訪各地雪場，不過北海道卻傳出一起致命事故。綜合日媒報導，北海道小樽市的「朝里川溫泉滑雪場」（Asarigawa Onsen Ski Resort）於本月28日上午發生一起滑雪設備夾人意外，一名5歲男童遭滑雪場自動輸送帶夾住手臂，搶救不治死亡。當地警方與滑雪場營運方目前正針對設備異常展開調查。

事發於當天上午近10時，這名5歲男童與家人一同前往滑雪場滑雪。根據警方說法，男童當時正在使用滑雪場連接停車場與服務中心的自動輸送帶設施，俗稱「魔毯」的自動電梯，未料在終點處跌倒，右手臂被卡入設備與蓋板間的夾縫，無法動彈。

廣告 廣告

男童母親見狀立刻撥打報案電話求救，搜救人員趕抵現場後約40至45分鐘才成功將男童救出，當時他已重傷失去意識，送醫急救後仍回天乏術。

針對這起事故，滑雪場營運方表示，該設施本應具備異物自動感應停機功能，理論上如有異物夾入應立即停止運作。然而，事發當下該功能未能啟動，最終是靠男童母親手動按下緊急停止按鈕才使設備停機。事故現場也無工作人員駐守引導。

滑雪場負責人指出，該裝置當日早上曾進行例行檢查，當時感應裝置運作正常，目前尚不清楚是感應器故障或其他機械異常所致。

此外，根據日媒調查，事發設備為中國河北省固安道沃機電公司製造的輸送帶系統。目前警方已著手進行全面調查，包括設備來源、保養紀錄及場地管理責任等，釐清事故真正成因與責任歸屬。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曼谷大樓倒塌釀95死！官方認設計施工有疏失 70名公務員恐涉不法

日本自動販賣機隱藏功能超實用 買飲料可先查溫度！一堆在地人不知道

酷澎個資外洩 創辦人1個月後終於道歉！拒出席聽證會惹怒韓國政府