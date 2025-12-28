北海道滑雪場奪命！5歲男童跌倒捲入魔毯「母急按停」 45分鐘後拉出不治

國際中心／施郁韻報導

北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」發生意外。（圖／翻攝自朝里川温泉スキー場臉書）

目前正值日本的滑雪旺季，許多人到日本滑雪，北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」28日發生嚴重意外。一名5歲男童在小樽市滑雪場使用輸送帶設施時，不幸跌倒後，手臂被捲入縫隙長達45分鐘，送醫後不治。

據日媒報導，事發於28日上午，一名5歲男童與家人前往朝里川溫泉滑雪場（Asarigawa Onsen Ski Resort）滑雪，沒想到男童使用滑雪場俗稱的「魔毯」時（似機場平路電梯），意外在輸送帶終點處跌倒，右手臂被卡進縫隙中，全身無法動彈。

救援人員獲報後趕到現場，約45分鐘後救出男童，但男童已失去意識，送醫後傷重不治。

不過滑雪場主管聲稱，「魔毯」設施若有異物捲入會自動停機的安全裝置，但意外發生時並未自動啟動，是男童母親自行按下緊急停止按鈕。

事發時該設施附近並無工作人員駐守引導。目前警方已展開調查，釐清事故起因。

