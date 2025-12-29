北海道滑雪場扶梯，活活夾死5歲童！被起底老闆是中國人。圖／翻自朝里川溫泉滑雪場臉書

日本北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」，28日上午10時發生一名5歲日本男童，被場內的運送電扶梯活活夾死。這起事件引發眾多網友關注，現在更有網友起底，「朝里川溫泉滑雪場」的老闆，其實是中國人。

北海道警消指出，男童當時正準備從停車場前往滑雪場，因此搭乘專門運送遊客的電扶梯，但男童的右手臂卻被電扶梯夾住。媽媽發現狀況後立刻報警，救護人員獲報後也趕抵現場，但救護人員到場後，發現男童已經失去意識，而後轉送大醫院，卻仍傷重不治身亡。

廣告 廣告

滑雪場指出，這條電扶梯有設立一個裝置，只要有滑雪裝備或鞋子被捲進去時，電扶梯就會緊急停止，但不知為何男童的右手臂被捲進去時，該緊急停止裝置卻沒有啟動。滑雪場還強調，28日當天營業前還一度檢查電扶梯的狀況，沒有任何異常，目前警方正對這起事件做進一步調查。

但事後有網友發現，「朝里川溫泉滑雪場」是隸屬「SASSON RESORT」集團，該集團的負責人叫「陳大武」，並非日本人姓名。網友更發現，在2022年《北海道新聞》曾經刊出一篇報導，是關於「朝里川溫泉滑雪場」新社長的相關介紹，文中指出新任社長名叫陳偉亭，是中國河南人，過去在北京念大學時，就是念日文系，而後長期經營中日貿易。



回到原文

更多鏡報報導

解放軍跨年前突來亂！今宣布「正義使命-2025」軍演 要包圍台灣

中國正妹「騎機車進商店」逛街 堅持不下車！鄉民全傻眼

日本380年名飯店被中國人收購1年 全毀了！惡意關店、欠薪、變垃圾屋