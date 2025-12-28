北海道滑雪場自動梯夾住幼童手臂 送醫不治死亡

北海道小樽市朝里川溫泉滑雪場的「魔毯」電動梯。Google地圖



日本北海道一座滑雪場週日（28日）上午發生死亡意外。一座把滑雪客送上斜坡的自動電梯，把一名5歲男童的手臂夾住，男童失去意識送醫後不治死亡。

位於北海道小樽市的「朝里川溫泉滑雪場」，當地時間約週日上午快要10時，男童的母親報案說「滑雪場的電梯夾住了孩子。」

搜救人員趕到現場，報案後40分鐘把年僅5歲的後藤飛向從電梯夾縫救出，送醫急救。送到醫院時男童已重傷意志不清，急救後宣告死亡。

這名男童使用的是這個滑雪場連接停車場與滑雪服務中心的電動梯，這種通常稱為「魔毯」的電動梯在滑雪場相當常見，不像手扶電梯那樣有階段，而是平直像一條輸送帶一樣把客人送上坡。

出事男童跌倒後，據悉是右手臂被夾在「魔毯」電梯終端的輸送帶終點，遭到電梯的蓋子卡住。當時這座電梯沒有工作人員看管，有設置緊急停止按鈕。

根據日本媒體的報導影片，這座「魔毯」電梯是中國河北省固安道沃機電公司的產品。警方還在調查事故原因。

