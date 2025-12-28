北海道滑雪場「魔毯」奪命 男童遭捲入喪命

北海道一座滑雪場傳出一名5歲男童被捲入俗稱「魔毯」的輸送帶，送醫後不治身亡，事發在28號上午，男童使用輸送帶時不慎跌倒，手臂被捲入縫隙長達45分鐘，救援人員趕到時人已經失去意識，送醫後仍回天乏術。

滑雪場方面表示，「魔毯」如果偵測到異物捲入會自動停止，但意外發生時並未啟動，是男童的母親自行按下緊急停止按鈕。此外，滑雪場也強調，28號上午進行例行檢查時，並未發現設備異常，自動停止機制為何突然失效，警方已經介入調查。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

