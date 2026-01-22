北海道滑雪、爽看F1賽車 可樂旅遊盤點2026年旅遊3大新趨勢
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】迎接2026年，旅遊不再只是走得更遠，而是玩得更精準、更有風格。可樂旅遊觀察發現，台灣旅客對「主題式旅遊」的需求明顯成長，療癒、運動與深度體驗成為三大關鍵趨勢。旅遊不再只是單純走訪景點，而是一場為自己量身打造的風格旅程，讓每位旅人都能找到最對味的目的地與旅行節奏。
▲可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，並結合日本站自由行，保證席次入場觀賽，邀請車迷一起感受震撼魅力！（可樂旅遊提供）
因應市場趨勢，可樂旅遊整合全球旅遊資源，推出多款風格鮮明的主題遊程，從前進歐美親臨一級方程式賽車現場、入住日本Club Med滑雪度假村，到勇闖格陵蘭島展開極地探險，透過專業規劃與行程設計，陪伴旅人打開通往世界的鑰匙，找回身心平衡與生活熱情。
▲可樂旅遊今年獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，透過交通工具體驗讓旅人更深度了解目的地。（可樂旅遊提供）
運動與行動型體驗近年持續升溫，為興趣而移動的旅遊型態逐漸成為主流。滑雪旅遊更是冬季假期的熱門選擇，無論是好友相約或親子同遊，都深受旅客青睞。可樂旅遊推薦Club Med日本滑雪度假村，以全包式服務一次滿足住宿、精緻美饌與分齡分級滑雪課程需求，由專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。面對雪季旺季一位難求的情況，可樂旅遊提前布局，已取得2026至2027年日本北海道4大Club Med度假村資源，規劃5至6日行程，並推出超級早鳥方案，每人最高可折3,000元，搭配指定信用卡再享95折優惠。
▲可樂旅遊「玩美家族世界遺產旅行12日」，走進祕魯庫斯科最盛大的「太陽祭」，讓文化探索成為療癒自我的一種方式。（可樂旅遊提供）
速度與激情同樣吸引眾多旅人目光，2026年一級方程式賽車（Formula 1）預計於3月中旬揭開新賽季序幕，賽事橫跨多個國家與城市，持續吸引全球車迷關注。可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，保證席次入場，讓旅客親身感受速度競技的震撼魅力。此外，暑假期間亦同步推出日本職棒觀賽團，帶領旅人前往東京、大阪、北海道等地，走進各大巨蛋球場，感受日職熱血沸騰的應援文化，還有機會親眼見證台灣選手在日本職棒賽場上的精彩表現。
在忙碌生活步調下，「療癒型旅遊」逐漸成為新奢華。旅人更加重視行程節奏與整體舒適度，透過自然景觀與質感住宿的結合，讓身心真正獲得放鬆。可樂旅遊推薦銀山溫泉5日遊，安排入住獨家包棟的日本銀山古勢起屋本館1晚，享受一泊三食的溫泉慢旅體驗，每人最低46,800元起；或漫遊越南峴港古鎮，全程入住五星級飯店，融合傳統與現代的輕奢風格，每人3萬元有找。另有前往克羅埃西亞入住五星度假村、體驗高級露營Glamping的行程，結合國家公園探索、馬術表演、品酒與松露採集，打造擁抱自然的療癒之旅。
文化探索同樣成為療癒的一環，可樂旅遊推出「玩美家族．世界遺產旅行12日」，帶領旅人前往祕魯庫斯科，親身參與當地最盛大的太陽祭，搭乘高山景觀火車前往世界文化遺產馬丘比丘，並以空中視角俯瞰神秘的納斯卡線，讓深度文化體驗成為安放身心的重要方式。
深度漫遊持續受到市場青睞，旅遊重點不再是走訪多少景點，而是如何與地方產生連結。透過特色交通、歷史脈絡與飲食文化的整合，讓旅人更深入理解目的地。日本特色鐵道旅遊正是代表之一，可樂旅遊推出結合最北「JR宗谷號」鐵道與利尻島跳島體驗的行程，並獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，讓移動本身成為一段文化旅程，也呼應慢旅與永續旅遊的趨勢。
韓國則以四季節慶展現多元地方文化，從咸安落火節、七甲山冰柱節到保寧泥漿節，可樂旅遊邀請旅人透過實地參與節慶活動，深入體驗在地文化脈絡，玩出截然不同的韓國之旅。對許多旅人而言，極地探險是一生必訪清單之一，可樂旅遊特別規劃格陵蘭島5晚住宿行程，走訪格陵蘭博物館、融入當地生活，並於瑟默米尤特與冰峽灣健行，近距離欣賞艾奇冰川的壯闊景觀，在旅行過程中，引領旅人思考自然保育與文化保存的永續議題。
其他人也在看
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
泰國16人新年遊變惡夢！70萬泰銖團費突遭加收 旅客無房可住、腳受傷只有衛生棉止血
歡慶新年之旅成地獄假期！泰國16人家庭日前參加旅行社旅遊團，前往哈爾濱旅行，不過支付70萬泰銖後，原以為可以放心地參加全套行程，未料起飛前，旅行社突告知需墊付離境機票費用20萬泰銖，並承諾於3天內返還；不過收了錢，旅程才剛開始就面臨導遊無法上飛機、一行人航班不一、飯店房間也因旅行社未完成付款程序無法入住，問題不斷；對此，旅行社發布聲明致歉，消費者仍決定向警方報案。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 4
不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」
不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，但出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定。就有一名網友分享近日在釜山金海機場搭機返台時，因托運行李內放置暖暖包，被安檢人員要求開箱取出，還發現現場也有多名旅客都遭點名，意外引發網友熱議。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 1
「之前帶都沒事...」赴韓旅遊新規必看！這3類物品不能托運 釜山金海機場出境大塞車
近期有旅客在釜山金海機場搭機回台時，遇到托運行李大規模開箱檢查事件，主要原因是行李內含暖暖包。網友在社群平台上分享經驗後，引發大量關注與討論。此次事件凸顯韓國機場針對潛在發熱物品的安檢趨嚴，也提醒即將赴韓旅遊的民眾注意行李攜帶規定。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發表留言
不只價格太貴！苦苓談「國旅一落千丈」原因很簡單：怎麼可能再來一次
隨著春節連假到來，不少國人都趁著各大航空公司推出優惠之際出國旅遊，然而出國人數與外國遊客來台人數逆差持續擴大，也讓台灣國旅越發不如以往的話題不斷。對此，經常針對時事發表看法的作家苦苓以國內數個知名觀光景點與日本觀光景點作比較，並點出箇中關鍵不在價格，而是「沒人用心留住旅客」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
台日機場再次合作「入境事先確認」作業！ 15航線、122航班受惠
為縮短赴日旅客入境通關時間，桃園國際機場公司20日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，搭乘4家國籍航空15條航線、預計122個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
去熊本必衝 阿蘇火山熱門行程懶人包一次看
[NOWnews今日新聞]有2名台灣遊客20日在日本九州熊本縣阿蘇火山搭乘觀光直升機時，疑似發生意外失聯；目前包含飛行員在內共3人，當地已出動警消與相關單位展開搜救。「阿蘇火山一日遊」本來就是Kloo...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
春節連假要來了！中國人還抵制日本嗎？飯店機場現況曝 旅客：政治歸政治
中國政府因為不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，去年11月起呼籲避免前往日本，中國的航空公司更開放免費取消、改機票到今年3月下旬。農曆春節即將在2月中到來，中國連假旅遊旺季是否會繼續將日本排除在外？近日有日本媒體實際採訪旅遊業者與中國旅客，了解目前的真實情況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5
星宇航空「台中–熊本」開航了！ 直飛九州5天4夜3.4萬起
星宇航空「台中–熊本」開航了！ 直飛九州5天4夜3.4萬起EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
阿蘇山直升機事故2台人失聯！熊本外國客台灣佔三成，安全疑慮引發關注
日本熊本縣阿蘇山發生觀光直升機失聯事故，兩名台灣籍遊客及一名日籍駕駛在昨日的觀光飛行中失聯，警消雖已發現嚴重損毀的機體，但人員仍生死未卜。這起突發的慘劇不僅震撼了正值巔峰的熊本旅遊市場，更在台灣社群引發巨大哀戚與關注。隨著搜救工作因火山氣體濃度超標而受阻，兩名國人的安危此刻牽動著無數家屬的心。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
2026親子飯店推薦：500坪遊樂場、開窗就見長頸鹿、跑車直接開進房...這9家「網友好評」最低下殺48折快搶！寒假過年不踩雷｜問Yahoo就對了
2026寒假即將到來，緊接著農曆過年，無論是寒假小旅行或過年全家出遊，最需要的就是一間不踩雷的親子飯店。小編整理了全台8間「網友超好評」的親子飯店清單，網路訂房享有專案價最低2折起！快把這篇收藏起來，今年就帶孩子把清單一間間住起來！Yahoo玩樂搜查團 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
東京大阪輸了？她曝日本1城市最人性化 內行加碼：賞櫻直接包場
近年來國人瘋出國旅遊，日本、韓國等東北亞國家由於離台灣較近，是不少人的首選。然而到日本旅遊，通常會想到東京、大阪等大城市，交通既方便，可參觀的景區也較多。然而近日有名女網友分享，位於東北的仙台地區才是該國最人性化的城市，並舉出多個例子。文章曝光，內行網友紛紛留言回應「賞櫻直接包場」、「下次就選仙台了！順便聖地巡禮」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
住一晚最貴要4.5萬? 阿里山2026新房價掀討論
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義阿里山受到許多觀光客喜愛，但最近有網友貼出當地飯店"阿里山賓館"2026年房價表，嚇了一跳，最基本的雙人房，平日一晚要價1萬5千元，最貴的首相套房，特殊假期竟高達4萬5000，引起民眾討論。民視 ・ 1 天前 ・ 8
阿蘇直升機墜毀 台遊客憶半年前才搭同一架：火山口強風吹到機身飄移
日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生觀光直升機失聯墜毀事故，機上載有 2 名台灣籍遊客與 1 名日籍駕駛，目前生死未卜。阿蘇火山口壯麗的景色吸引無數遊客，搭乘直升機更是熱門行程。一名《鏡報》讀者向本刊透露，不到半年前才剛帶著孩子搭乘過「同一架」直升機，回憶當時山區天氣變化劇烈，飛越火山口時一度遭強風吹襲導致機身飄移，「看到新聞真的嚇到『挫』了一下。」鏡報 ・ 19 小時前 ・ 2
飛新加坡旅客請注意！護照快過期或簽證未過 1/30起直接拒絕登機
為了進一步強化國境安全，新加坡移民與關卡局（ICA）宣布1月30日起，正式向在樟宜機場及實里達機場營運的航空公司發布「禁止登機指令」（No-Boarding Directive，簡稱NBD）。這項新措施旨在從源頭進行控管，要求航空公司配合，拒絕讓被列為禁止入境、不受歡迎的移民，或是未符合入境資格的旅客登上飛往新加坡的航班，藉此將潛在的安全威脅阻絕於境外。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
南投6673直達彰化雙鐵只要10元
記者劉晴文、鄭伯勝∕綜合報導 南投縣草屯往返台鐵彰化田中站的「６６７３」新闢公車路線…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南新春旅遊攻略 6大旅遊目的地推薦！
台南新春旅遊攻略，圖為頑皮世界春節《馬上有錢紅包牆》檔案照片【旅遊經洪書瑱報導】馬年春節9天連假即將旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假訂房率全台第一 嘉義市生活風景成為旅客首選
今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署公布春節連假30天前各縣市飯店訂房數據，嘉義市春節連假平均訂房率達55.91%，居全台之冠。其中，大年初二訂房率高達73.28%。（龐清廉報導） 嘉義市近年中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國注意！ 「這一國」暖暖包禁放託運行李 網愣：之前都沒事
出國注意！ 「這一國」暖暖包禁放託運行李 網愣：之前都沒事EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言