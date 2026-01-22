北海道滑雪、爽看F1賽車 可樂旅遊盤點2026年旅遊3大新趨勢

▲可樂旅遊推薦Club Med日本滑雪度假村，全包式服務一次到位，且由專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。（可樂旅遊提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】迎接2026年，旅遊不再只是走得更遠，而是玩得更精準、更有風格。可樂旅遊觀察發現，台灣旅客對「主題式旅遊」的需求明顯成長，療癒、運動與深度體驗成為三大關鍵趨勢。旅遊不再只是單純走訪景點，而是一場為自己量身打造的風格旅程，讓每位旅人都能找到最對味的目的地與旅行節奏。

▲可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，並結合日本站自由行，保證席次入場觀賽，邀請車迷一起感受震撼魅力！（可樂旅遊提供）

因應市場趨勢，可樂旅遊整合全球旅遊資源，推出多款風格鮮明的主題遊程，從前進歐美親臨一級方程式賽車現場、入住日本Club Med滑雪度假村，到勇闖格陵蘭島展開極地探險，透過專業規劃與行程設計，陪伴旅人打開通往世界的鑰匙，找回身心平衡與生活熱情。

▲可樂旅遊今年獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，透過交通工具體驗讓旅人更深度了解目的地。（可樂旅遊提供）

運動與行動型體驗近年持續升溫，為興趣而移動的旅遊型態逐漸成為主流。滑雪旅遊更是冬季假期的熱門選擇，無論是好友相約或親子同遊，都深受旅客青睞。可樂旅遊推薦Club Med日本滑雪度假村，以全包式服務一次滿足住宿、精緻美饌與分齡分級滑雪課程需求，由專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。面對雪季旺季一位難求的情況，可樂旅遊提前布局，已取得2026至2027年日本北海道4大Club Med度假村資源，規劃5至6日行程，並推出超級早鳥方案，每人最高可折3,000元，搭配指定信用卡再享95折優惠。

▲可樂旅遊「玩美家族世界遺產旅行12日」，走進祕魯庫斯科最盛大的「太陽祭」，讓文化探索成為療癒自我的一種方式。（可樂旅遊提供）

速度與激情同樣吸引眾多旅人目光，2026年一級方程式賽車（Formula 1）預計於3月中旬揭開新賽季序幕，賽事橫跨多個國家與城市，持續吸引全球車迷關注。可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，保證席次入場，讓旅客親身感受速度競技的震撼魅力。此外，暑假期間亦同步推出日本職棒觀賽團，帶領旅人前往東京、大阪、北海道等地，走進各大巨蛋球場，感受日職熱血沸騰的應援文化，還有機會親眼見證台灣選手在日本職棒賽場上的精彩表現。

在忙碌生活步調下，「療癒型旅遊」逐漸成為新奢華。旅人更加重視行程節奏與整體舒適度，透過自然景觀與質感住宿的結合，讓身心真正獲得放鬆。可樂旅遊推薦銀山溫泉5日遊，安排入住獨家包棟的日本銀山古勢起屋本館1晚，享受一泊三食的溫泉慢旅體驗，每人最低46,800元起；或漫遊越南峴港古鎮，全程入住五星級飯店，融合傳統與現代的輕奢風格，每人3萬元有找。另有前往克羅埃西亞入住五星度假村、體驗高級露營Glamping的行程，結合國家公園探索、馬術表演、品酒與松露採集，打造擁抱自然的療癒之旅。

文化探索同樣成為療癒的一環，可樂旅遊推出「玩美家族．世界遺產旅行12日」，帶領旅人前往祕魯庫斯科，親身參與當地最盛大的太陽祭，搭乘高山景觀火車前往世界文化遺產馬丘比丘，並以空中視角俯瞰神秘的納斯卡線，讓深度文化體驗成為安放身心的重要方式。

深度漫遊持續受到市場青睞，旅遊重點不再是走訪多少景點，而是如何與地方產生連結。透過特色交通、歷史脈絡與飲食文化的整合，讓旅人更深入理解目的地。日本特色鐵道旅遊正是代表之一，可樂旅遊推出結合最北「JR宗谷號」鐵道與利尻島跳島體驗的行程，並獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，讓移動本身成為一段文化旅程，也呼應慢旅與永續旅遊的趨勢。

韓國則以四季節慶展現多元地方文化，從咸安落火節、七甲山冰柱節到保寧泥漿節，可樂旅遊邀請旅人透過實地參與節慶活動，深入體驗在地文化脈絡，玩出截然不同的韓國之旅。對許多旅人而言，極地探險是一生必訪清單之一，可樂旅遊特別規劃格陵蘭島5晚住宿行程，走訪格陵蘭博物館、融入當地生活，並於瑟默米尤特與冰峽灣健行，近距離欣賞艾奇冰川的壯闊景觀，在旅行過程中，引領旅人思考自然保育與文化保存的永續議題。