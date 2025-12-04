北海道熊害引擔憂！筠熹零下拍攝「行程照常」 本尊親揭現場真實狀況

樂天女孩筠熹近日飛到北海道進行工作。樂天桃猿提供

中華職棒進入休賽季，樂天女孩們依舊忙個不停。「特級副隊長」筠熹近日飛到北海道，在零下冷風裡裹著厚厚外套投入最新工作行程。她這次化身北海道觀光大使，體驗「最新型態的日本旅遊」，一路上除了雪景美得像明信片，更驚喜直擊各種野生動物，筠熹興奮地說：「車開到一半遇到野生的狐狸，真的超級可愛。」

筠熹擔任日職排球開球嘉賓。樂天桃猿提供

帶動樂天加油運勢？ 筠熹和日本選手拍照後奪冠

這次的日本出差是筠熹第二次踏上北海道，她笑說，10月第一次來時，就已經留下超難忘的回憶。近期正逢台灣「排球元年」熱潮，她也破天荒被邀請到日本職業排球賽擔任開球嘉賓，成為啦啦隊、藝人界第一位登上日本排球場開球的台灣代表。回想那天，她還是忍不住害羞笑說：「真的超開心也超緊張，開球很成功，希望還有機會再去玩！」

有趣的是，十月出差的那幾天，剛好台灣大賽正在火熱進行中，筠熹請日本選手「一起幫樂天加油」，並和所有選手拍下「雙手比1」的象徵性合照。她返台後，更是馬不停蹄直衝桃園市府活動應援，筠熹興奮分享：「結果，樂天桃猿真的拿下總冠軍啦！」

筠熹是愛狗人士。樂天桃猿提供

推廣新型態生態旅遊 筠熹讚導遊器材讓風景更清楚

這次日本北海道的差旅，與過往以美食或舞蹈交流為主的任務完全不同。筠熹表示，這次重點是推廣「找當地導遊帶路的新形態旅遊」，有些用肉眼或手機根本看不清楚的自然生態，都能透過導遊的專業器材如望遠鏡，再用手機就能把畫面捕捉得一清二楚，讓她大讚：「真的超適合全家大小一起來！長輩或年輕人一定都會喜歡。」

熊害頻傳粉絲緊張 筠熹呼籲要遵守警語

而最近日本傳出熊害頻傳，也讓不少粉絲替她捏一把冷汗。對此，筠熹笑著安撫大家：「不用擔心啦！即使有熊出沒的地方，都會有很清楚的警語和告示。」她也再次叮嚀粉絲：「如果有警語一定要看，要乖乖遵守喔！」

筠熹和野生動物合。樂天桃猿提供



