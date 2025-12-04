北海道熊害引擔憂！筠熹零下拍攝「行程照常」 本尊親揭現場真實狀況
中華職棒進入休賽季，樂天女孩們依舊忙個不停。「特級副隊長」筠熹近日飛到北海道，在零下冷風裡裹著厚厚外套投入最新工作行程。她這次化身北海道觀光大使，體驗「最新型態的日本旅遊」，一路上除了雪景美得像明信片，更驚喜直擊各種野生動物，筠熹興奮地說：「車開到一半遇到野生的狐狸，真的超級可愛。」
帶動樂天加油運勢？ 筠熹和日本選手拍照後奪冠
這次的日本出差是筠熹第二次踏上北海道，她笑說，10月第一次來時，就已經留下超難忘的回憶。近期正逢台灣「排球元年」熱潮，她也破天荒被邀請到日本職業排球賽擔任開球嘉賓，成為啦啦隊、藝人界第一位登上日本排球場開球的台灣代表。回想那天，她還是忍不住害羞笑說：「真的超開心也超緊張，開球很成功，希望還有機會再去玩！」
有趣的是，十月出差的那幾天，剛好台灣大賽正在火熱進行中，筠熹請日本選手「一起幫樂天加油」，並和所有選手拍下「雙手比1」的象徵性合照。她返台後，更是馬不停蹄直衝桃園市府活動應援，筠熹興奮分享：「結果，樂天桃猿真的拿下總冠軍啦！」
推廣新型態生態旅遊 筠熹讚導遊器材讓風景更清楚
這次日本北海道的差旅，與過往以美食或舞蹈交流為主的任務完全不同。筠熹表示，這次重點是推廣「找當地導遊帶路的新形態旅遊」，有些用肉眼或手機根本看不清楚的自然生態，都能透過導遊的專業器材如望遠鏡，再用手機就能把畫面捕捉得一清二楚，讓她大讚：「真的超適合全家大小一起來！長輩或年輕人一定都會喜歡。」
熊害頻傳粉絲緊張 筠熹呼籲要遵守警語
而最近日本傳出熊害頻傳，也讓不少粉絲替她捏一把冷汗。對此，筠熹笑著安撫大家：「不用擔心啦！即使有熊出沒的地方，都會有很清楚的警語和告示。」她也再次叮嚀粉絲：「如果有警語一定要看，要乖乖遵守喔！」
更多鏡報報導
「森恬CP」遭拱公開！康康虧「像漢典娶LuLu」：大家都會祝福
祖雄錄影愛相隨！佳娜場邊加油「愛的力量」 許明杰崩潰：我先叫車回家
收百萬一夜情邀約！法拉利姐曾被3大老闆追 喊價「千萬就豁出去」
其他人也在看
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 47
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 38
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 107
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 49
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 5 小時前 ・ 6
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 83
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 14