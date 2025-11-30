北海道獵殺960頭熊創紀錄！太平間「熊屍堆戶外」 農林課長崩潰

國際中心／程正邦報導

日本近日熊害嚴重，人人自危。（示意圖／Pixabay）

氣候變遷引爆人熊衝突 北海道獵殺數量突破960頭

日本各地今年面臨史無前例的「熊患」危機，從東北地區到北海道，棕熊和亞洲黑熊頻繁入侵人類居住區域，對民眾安全構成嚴重威脅。專家分析，由於氣溫驟降和野外樹果短缺，導致熊隻無法儲備足夠的脂肪進入冬眠，被迫進入城鎮覓食，使得人熊衝突激增，獵殺數量創下歷史新高。

68歲的湊谷圭二（Keiji Minatoya，音譯）臉上有熊攻擊的傷口痕。（圖／翻攝畫面）

據《NHK》等日本媒體報導，僅北海道政府今年獵殺的野生熊隻數量就已超過 960 頭，數字持續攀升。其中，北海道南部的上之國町情況最為嚴重，今年以來遭獵殺的熊隻已達 104 頭，相較於去年同期暴增了 17 倍，顯示出當地熊患問題的緊迫性。

然而，儘管獵殺數量龐大，成功捕獲巨熊後續的處理工作，卻讓地方政府陷入前所未有的困境。

在發生棕熊攻擊事件後，日本北海道一處告示牌提醒民眾不要靠近熊。（共同社）

太平間「只容一熊」 農林課長無奈：只能暫放冷凍庫外

當地的環境與廢棄物處理設施已因大量的熊屍而嚴重超負荷。上之國町的相關單位坦言，負責處理熊屍的焚化設施自今年 9 月和 10 月以來都在全力運轉，但數量實在超乎尋常。

日本秋田能代的AEON賣場驚傳有熊闖入。（圖／翻攝自Google Maps）

上之國町農林課長杉野匡對外透露了後勤處理的窘境：「今年我們開始使用冷凍庫暫存熊屍，因為獵殺數量太多，有時無法當天運出。」他進一步解釋，夏季炎熱時，熊屍很容易腐敗產生強烈臭味，必須依賴冷凍設備暫存。

然而，現有的冷凍庫僅能容納一頭熊的容量，因此經常處於爆滿狀態。杉野課長無奈表示：「那種時候就只能把熊屍暫放在冷凍庫外面，我從來沒聽說過一年需要處理這麼多棕熊。」這番話，不僅反映了當地公務人員面對數量暴增的崩潰，也突顯出熊患問題已遠遠超出了地方政府的處理能力。

熊闖入民宅後院。（圖／翻攝畫面）

南部檜山清掃中心工作量暴增四倍 應變體系受考驗

負責上之國町周邊 5 個町垃圾處理的江差町南部檜山清掃中心，同時也肩負焚燒熊屍的重任，如今正面臨前所未有的挑戰。

清掃中心的工作人員透露，工作量出現戲劇性增長：「去年我們處理了 30 頭熊，今年已經焚化了 120 頭，數量超過了 4 倍。」這不僅是工作人員的體力負荷，也是對現有廢棄物和屍體處理體系的極大考驗。

日本追蹤熊出沒資訊網站。（圖／翻攝自kumamap）

