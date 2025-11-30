北海道獵殺960頭熊！焚化場爆滿燒不完 冷凍庫塞不下

北海道今年獵殺棕熊超過960頭，遠遠超過焚化負荷。資料照。路透社



日本北海道苫前町25日夜間成功捕獲射殺一頭重達380公斤的巨無霸棕熊，總計北海達獵殺的熊超過960頭。大量的野熊屍體衍生另一個問題，冰不下也燒不完，讓政府單位疲無應付。

根據《HBC北海道放送》報導，兩週前，當地獵人透過暗藏的攝影機拍到，一頭體型巨大的棕熊不被鹿肉誘惑，輕鬆推倒重達300公斤的捕獸籠，引起一陣恐慌，擔心獵捕工具已對熊失效。本月25日深夜，另一個捕獸籠成功誘捕了一頭身長近2公尺，體重達380公斤的巨熊，懷疑可能正是先前那一隻。

儘管捕捉到巨熊令民眾稍微安心，不過今年罕見的熊害情況，使得獵熊量暴增，以北海道南部上之國町最多，計有104頭，比去年的6頭增加16倍，整個北海道的獵捕量更超過960頭。

隨之而來的是，熊屍處理問題。上之國町的相關單位表示，自9、10月開始熊隻焚化設施就開始全力運轉，只是仍然消化不來。

負責處理上之國町週邊4個町垃圾的檜山清掃中心也協助焚化，工作人員透露：「去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。」該中心場長指出，一天最多燒2頭熊屍，再多就燒不完，只好掩埋，這在過去幾乎沒有遇過。

在檜山清掃中心，焚化一頭熊約需100公升煤油，去年一整年煤油用量為3000公升，今年已突破7000公升，費用翻倍。

熊屍在夏天容易腐敗、臭味強烈，要是獵殺數量太多，又無法馬上送處理場時，上之國町因此添購冷凍庫暫放，但裡頭只能容納約一頭熊的量，如今根本無法負荷，只好把熊屍暫放在外頭。農林課長杉野匡無奈地說：「我從來沒聽過一年要處理這麼多棕熊。」

