北海道獵殺960頭熊「焚化爐燒不完」！熊熊專用太平間也冰不下

北（記者洪承恩／綜合報導）日本北海道今年熊患越來越嚴重，不只棕熊和黑熊頻繁闖進人類生活區，獵捕後的熊屍數量也暴增，導致處理量完全爆表。上之國町和周邊地區光今年就獵殺超過960頭熊，焚化場忙到極限，甚至連冷凍庫都冰不下。最近當地更成功獵殺一頭380公斤的超巨型棕熊，被懷疑就是之前監視器拍到、連300公斤捕獸籠都被牠一腳推倒的那隻「怪獸級巨熊」，再度掀起熱議。

本月25日晚上，苫前町獵友會成功捕獲並射殺一頭體長約1.9公尺、重達380公斤的巨熊。由於牠的體型早就讓獵人們提高警戒，被判定很可能就是先前那隻塞不進籠子的巨熊。雖然順利處理這頭大熊，但當地熊患問題並未因此結束。

廣告 廣告

示意圖／北海道熊患愈來愈嚴重，至今已獵殺960頭熊。（擷取自免費圖庫Pixabay）

示意圖／北海道熊患愈來愈嚴重，至今已獵殺960頭熊。（擷取自免費圖庫Pixabay）

今年北海道的熊頻繁出沒，許多村落、農地甚至住宅區都成了目標，被迫獵殺的數量創下新高。以北海道南部的上之國町為例，今年已處理104頭熊，比起去年的6頭暴增17倍，整個北海道累計更突破960頭。大量熊屍讓地方政府叫苦連天。

示意圖／北海道熊患愈來愈嚴重，至今已獵殺960頭熊。（擷取自免費圖庫Pixabay）

由於獵殺數量太多，焚化場從9月就開始滿負荷運轉，但每天最多也只能燒兩頭，多的只好先暫存。上之國町農林課透露，因為熊屍太多，有時根本來不及送出，加上夏季容易腐敗發臭，只能改用冷凍庫應急。但冷凍庫容量只有一頭熊的空間，常常爆滿，甚至不得不把熊屍暫時放在外面。

負責周邊五個町垃圾處理的「檜山清掃中心」也面臨前所未有的壓力。去年只焚化約30頭熊，今年已飆破120頭，燃料消耗更是翻倍，煤油從原本的3000公升暴增到7000公升。焚化量追不上熊屍湧入速度，部分熊只好在腐敗前先掩埋，情況相當罕見。

更多引新聞報導

人妻控出差返程「遭長官性侵」！丈夫提告求償結果大逆轉

北一女18歲生校內墜樓不治 校方啟動調查程序

