北海道獵殺960頭熊！焚化爐爆滿
[NOWnews今日新聞] 日本熊害影響多地，北海道苫前町夜間成功捕獲並射殺一頭重達380公斤的巨無霸棕熊，光是今年，北海道就以獵殺超過960隻野生棕熊，已經超過焚化爐可負荷的數量，就連冷凍庫也被塞滿。
根據北海道放送報導，北海道苫前町在11月初曾記錄下一段驚悚畫面，一頭體型巨大的棕熊出現在積雪的草地，在陷阱前仔細查看後，輕鬆推翻重達300公斤的捕獸籠，輕鬆破壞陷阱離開現場，震驚日本民眾。
當地獵友會指出，這隻棕熊的體型連捕獸籠都塞不下，懷疑可能重達400公斤；到了25日，在苫前町又出現了一隻體長達1.9公尺的巨無霸棕熊，獵友會判斷，就是當時破壞陷阱的巨大棕熊，體重達380公斤。
日本熊的數量今年暴增，北海道部分以上之國町被獵捕到最多，共有104隻，比去年的6隻增加17倍，整個北海道的被獵捕的熊隻更是超過960隻。
報導提到，通常情況下，獵人們會在當天宰殺獵殺的熊，然後送到焚化廠，但今年數量龐大無法滿足需求，因此設立了一個冷凍庫來儲存遭獵殺的熊。
上之國町農林課長杉野匡指出，今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，結果因為獵殺數量太多，冷凍庫也被塞滿，被獵殺的熊無法當天運送，因此容易出現腐敗的臭味。杉野匡坦言，這時只能將熊的屍體放在冷凍庫外面，
江差町的南部檜山清掃中心負責上之國町周邊5個町垃圾處理，檜山衛生處理組廠長上戸等表示，去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。
在焚化廠中，焚化一頭熊大約需要100公升煤油。去年的年用量是3000公升，但今年已經超過7000公升，成本翻了超過一倍。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
熊害頻傳還粗心？秋田動物園「忘鎖門」 黑熊趴趴走嚇壞園內遊客
中媒轟日本「愛偷襲」！嗆「軍力弱於中國」：常規武器能滅好幾回
赴日注意！日本流感爆發「單週破19萬例」 兒童現併發腦炎重症案
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 9 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 44 分鐘前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 2 小時前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 1 天前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 23 小時前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 21 小時前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 21 小時前
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
LIVE／暖天氣結束！「這時間」台灣恐成凍番薯 氣象署最新說明
即時中心／廖予瑄報導全台大降溫！中央氣象署表示，下週二（12/2）開始預計會有一波東北季風增強，並帶來明顯降溫，溫暖的天氣預計在本週結束。氣象署將在今（30）日下午3時30分帶來最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 1 小時前
強冷空氣下週南下衝台灣！專家示警：恐變大陸冷氣團
生活中心／楊佩怡報導今（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受上較為溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，民眾外出須注意保暖，適時添加衣物。至於未來的天氣狀況，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣將快速南下，下週「這天」入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感。民視 ・ 1 天前
自來水「汽油味」！基隆河浮油污 環保局：採驗追禍首
基隆市 / 綜合報導 水龍頭一打開，竟然飄散刺鼻汽油味！昨(27)日就有基隆人，因為漱口被嗆到吐，衣服洗完也滿是油味，一聞才發現，竟然是自來水的問題！當地里長反映，自來水公司一開始還說沒問題，但愈來愈多人通報之下，巡查後才發現基隆河面，漂了一層油，水源遭到污染，而且透過管線，已經進入家戶！雖然緊急把水源改成新山水庫，也用消防栓大量排水清理，但隔了一天還是有味道，基隆市環保局在抽水站設置攔油索，加強攔截之外，也已經沿線採驗，追查可能的污染源！打開水龍頭刺激的汽油味撲鼻而來，水質看上去很清澈沒混濁但油臭味，就算淨水器過濾好幾次仍揮之不去。當地住戶蘇先生說：「我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點就對了，我媽是先漱口之後，發現就是汽油味，卡在喉嚨吐不出來。」很多居民都跟里長通報一看不得了，不只臭味水桶內壁似乎有油的痕跡，一整池的觀賞魚也越來越沒有活力。當地住戶徐先生說：「(水龍頭)流出來的水，都有一種油味啦，聞起來就有油味，(味道很重嗎)，對啊，不知道就喝下去了啊，(知道就不敢用了)，對啊。」新山淨水場主要供應基隆市，還有新北市汐止和瑞芳用水，水源來自於基隆河，但廿七日清晨發現河面有油汙，當下緊急停止抽水，但油汙水已經順著管線進入家戶，造成七堵區安樂區和仁愛區，都用到了有油汙的自來水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「快濾池，沉澱池這些，我們都先把它漏空，然後都把它清洗乾淨，確定沒有那個油污味，然後水質檢驗合格之後，原水跟清水，檢驗合格之後，我們才敢送水。」水公司利用消防栓排水清理管線，但隔了一天油臭味還是存在，環保局同步在八堵抽水站，用全新的攔油索加強攔截，也沿線採驗要揪出罪魁禍首。基隆市信義區信綠里里長吳銘達說：「自來水公司，是不是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，最起碼要做個檢驗嘛。」水公司承諾如果家戶的蓄水池，還是有異味的話可撥打1910專線，將派人清洗費用和衍生的水費，都會全額吸收盡快平息民怨。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
好天氣沒了！今高溫上看28度 東北季風這天報到低溫下探14度
好天氣要沒了！今日（11/30）東北季風稍微減弱，白天高溫上看28度，不過明日（12/1）起水氣增加，週二（12/2）入夜後東北季風開始增強，北部、中部及東北部地區低溫下探14度。氣象專家林得恩提醒，週三至週六（11/3至11/6）降溫顯著，水氣則是先濕後乾，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。太報 ・ 7 小時前
今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷
[Newtalk新聞] 隨著東北季風逐漸減弱，今天(29日)是天氣最穩定、最晴朗的一天，民眾可把握機會洗衣曬被或安排戶外活動。不過，氣象署提醒，週日開始水氣將再度增加，下週二起更有一波明顯增強的東北季風南下，北台灣將再度轉為濕冷天氣，溫度下降相當有感。 今天在東北季風減弱、水氣下降的影響下，全台大多為晴到多雲的穩定天氣。白天西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度，感受溫暖舒適；不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫落在15至17度，竹苗空曠地區甚至可能下探10至12度，南部及花東則約18至20度。各地降雨機率偏低，僅恆春半島偶有零星短暫雨。提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸的民眾務必採「洋蔥式穿搭」，適時增減衣物。 下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，預估影響至週四，北台灣降溫明顯，清晨與夜晚低溫將下探15至16度，部分空曠地區可能出現12至13度低溫，體感偏冷。迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島會有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星雨勢；南部及花東則維持多雲到晴，但早晚偏涼，日夜溫差同樣大。 空氣品質方面，由於東北季風帶來微量境外污染，加上中南部屬下風處，污染物易累積，今新頭殼 ・ 1 天前
明天天氣晴到多雲 西半部高溫上看27℃ 下周東北季風增強再降溫
中央氣象署表示，明天東北季風減弱，各地天氣多雲到晴、白天回溫，西半部高溫可達攝氏27至29度，東半部約25度，中部以北、宜蘭低溫15到17度；降雨方面，僅有恆春半島須留意零星短暫雨。12月2日東北季風將再度增強，氣溫將階梯式下降，預估這一波冷空氣最冷時間是12月3日晚間及4日清晨，北部下探15度，桃園以北、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
周末3地區有雨！下波冷空氣週三報到 「先濕冷後乾冷」影響長
台灣環境水氣稍增，今（30）天雲量增加，在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，氣溫方面，今清晨輻射冷卻，本島平地最低溫落在新竹縣11度，白天開始高溫飆至24到28度，日夜溫差超過10度；氣象台視新聞網 ・ 8 小時前
颱風走了冷氣團來了！Senyar提前退場 12月首波寒流下週三晚南下「北台轉冷有感」
根據氣象專家吳聖宇稍早在個人臉書指出，該熱帶性低氣壓源自麻六甲海峽附近的熱帶氣旋「Senyar」，依照數值模式模擬顯示，其將穿越馬來半島進入南海南部。若「Senyar」最終發展為輕度颱風，將是有氣象紀錄以來首見從北印度洋「逆向」進入南海並形成颱風的特殊案例。吳聖宇說...CTWANT ・ 17 小時前