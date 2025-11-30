北海道獵殺960頭熊！焚化爐爆滿

▲日本北海道棕熊數量眾多，被獵殺後焚化爐和冷凍庫雙雙被塞滿。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊害影響多地，北海道苫前町夜間成功捕獲並射殺一頭重達380公斤的巨無霸棕熊，光是今年，北海道就以獵殺超過960隻野生棕熊，已經超過焚化爐可負荷的數量，就連冷凍庫也被塞滿。

根據北海道放送報導，北海道苫前町在11月初曾記錄下一段驚悚畫面，一頭體型巨大的棕熊出現在積雪的草地，在陷阱前仔細查看後，輕鬆推翻重達300公斤的捕獸籠，輕鬆破壞陷阱離開現場，震驚日本民眾。

當地獵友會指出，這隻棕熊的體型連捕獸籠都塞不下，懷疑可能重達400公斤；到了25日，在苫前町又出現了一隻體長達1.9公尺的巨無霸棕熊，獵友會判斷，就是當時破壞陷阱的巨大棕熊，體重達380公斤。

日本熊的數量今年暴增，北海道部分以上之國町被獵捕到最多，共有104隻，比去年的6隻增加17倍，整個北海道的被獵捕的熊隻更是超過960隻。

報導提到，通常情況下，獵人們會在當天宰殺獵殺的熊，然後送到焚化廠，但今年數量龐大無法滿足需求，因此設立了一個冷凍庫來儲存遭獵殺的熊。

上之國町農林課長杉野匡指出，今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，結果因為獵殺數量太多，冷凍庫也被塞滿，被獵殺的熊無法當天運送，因此容易出現腐敗的臭味。杉野匡坦言，這時只能將熊的屍體放在冷凍庫外面，

江差町的南部檜山清掃中心負責上之國町周邊5個町垃圾處理，檜山衛生處理組廠長上戸等表示，去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。

在焚化廠中，焚化一頭熊大約需要100公升煤油。去年的年用量是3000公升，但今年已經超過7000公升，成本翻了超過一倍。

