北海道現蹤「400公斤巨熊」！肥到「塞不進陷阱」畫面曝
國際中心／于士宸報導
日本近日陷入前所未有的嚴重「熊害危機」，光是昨日（30）一天，岩手、新潟、山形縣等多個地區，就分別傳出熊闖入民宅、學校與社區中心等事件，導致校方停課、遊樂園被迫關閉。然而，北海道苫前町先前就有監視器畫面拍到一隻體重重達400公斤的「巨熊」在樹林中徘徊，牠不僅身形碩大，還對眼前的捕獸籠不以為意，讓當局不敢輕忽。
北海道苫前町日前曾拍到一隻重達400公斤的黑熊。（圖／翻攝Youtube頻道《北海道ニュースUHB》）
林豐行會長形容，熊走動時腹部脂肪不斷晃動，臀部寬到明顯超過陷阱入口尺寸。（圖／翻攝Youtube頻道《北海道ニュースUHB》）
根據統計，今年命喪熊掌死亡數字已經來到12名，相當於2023年最高紀錄（6人）的兩倍，讓全國都驚呆。然而，根據日媒報導，位於北海道北部沿岸的苫前町今年棕熊出沒次數明顯增加，當地獵友會為防止人熊衝突，已多次加強巡邏與設置陷阱。會長林豐行透露，他們在國道附近樹林架設監視器觀察熊群動態，卻於9月底拍下令人震驚的畫面，一頭體型異常龐大的棕熊出現在捕獸籠前緩步巡視。林豐行形容：「牠走動時腹部脂肪不斷晃動，臀部寬到明顯超過陷阱入口尺寸」。而這頭巨熊目測體重達400公斤，且警覺心極高，似乎察覺陷阱用途而不輕易靠近。
面對捕熊陷阱，許多野生棕熊已不以為意。（圖／翻攝Youtube頻道《北海道ニュースUHB》）
林豐行29日巡邏時，發現熊掌足跡，推測該熊體重將近200公斤以上。（圖／翻攝Youtube頻道《北海道ニュースUHB》）
苫前町獵友會加強巡邏，今年已捕殺6頭棕熊。（圖／翻攝Youtube頻道《北海道ニュースUHB》）
林豐行補充，目前該區至少還有5頭體型接近200公斤的巨熊在附近活動，情況相當罕見。由於山區橡果歉收，熊隻食物短缺、無法順利冬眠，為覓食頻繁闖入人類生活圈，獵友會已在本月捕獲3頭體重介於150至300公斤的棕熊，全年累計捕殺6頭，創下歷史新高紀錄。面對「熊災」的嚴苛考驗，苫前町獵友會目前人力相當吃緊，僅剩9名成員，且大多數獵友皆身兼農民，儘管如此，他們仍致力加強巡邏防範，盼避免人熊衝突再起。
原文出處：北海道現蹤「巨型400公斤棕熊」！肥到「塞不進捕獸籠」畫面曝光
