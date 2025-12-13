北海道登山遇熊襲喪命！準新郎手錶GPS曝「屍體拖行軌跡」 未婚妻崩潰

國際中心／彭淇昀報導

近期日本熊害事件頻傳。北海道日前又發生熊攻擊事件，一名登山客遭棕熊攻擊喪命，男子生前有配戴GPS手錶，也意外成為還原事故經過的重要線索，根據裝置紀錄來看，男子偏離登山步道不久後，心跳便停止，推測是棕熊攻擊後重返現場，並將遺體拖行離開。

近期日本熊害事件頻傳。（示意圖／pixabay）

根據《朝日新聞》指出，事件發生於8月14日，當天上午約11時，男子的行走軌跡突然脫離北海道既定登山步道，往下坡的森林地帶移動，根據定位資料顯示，他在樹叢茂密的區域來回移動，多次重複經過同一位置，行徑相當異常。

廣告 廣告

手錶同步記錄到，男子在距離步道約90至120公尺的位置心跳停止，顯示他可能就在該處遇害。當晚GPS訊號始終停留在原地未再變動，但隔天上午約9時，定位卻突然大幅移動，顯示遺體被拖行穿越灌木叢數百公尺。

相關數據研判，涉案棕熊極可能隔天再次返回現場，並將遺體帶走。事發後約3天，有目擊者發現一頭母棕熊帶著2隻幼熊，口中拖著疑似人類遺體，警方隨即出動，將這3隻熊全數射殺。

警方在事發地點周邊發現疑似熊築起的土堆，也尋獲死者的部分遺物。據了解，該名男子生前已訂下婚約，正準備迎接人生新階段，由於遺體受創嚴重，警方僅請家屬透過臉部特徵進行身分確認。

這起悲劇也再次凸顯日本熊害問題日益嚴峻，據報導稱，今年日本已有13人因熊襲喪命，創下歷年新高，受傷人數更突破200人。專家分析，氣候異常導致熊類主要食物來源減少，加上偏鄉人口流失與高齡化，使熊的活動範圍逐步擴張，人熊衝突風險也隨之攀升。

更多三立新聞網報導

赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

吃拉麵留2星負評「口味普又貴」！老闆氣炸回嗆：是要多高級

LINE用戶注意！官方示警5大盜帳手法 「1動作」帳號恐救不回來

