北海道登山遭熊襲！GPS手錶紀錄喪命瞬間

▲日本北海道一位26歲男子日前在登山途中遭到熊襲喪命，其生前配戴的GPS手錶，意外完整記錄了他生命最後的軌跡。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本今年傳出多起熊出沒與攻擊事件，日本漢字能力檢定協會2日在京都清水寺正式公布2025年的年度漢字，結果也是「熊」字當選，可見熊害影響深入日本人心。日本北海道一位26歲男子日前在登山途中遭到熊襲喪命，其生前配戴的GPS手錶，意外完整記錄了他生命最後的軌跡，也揭露了男子死後屍體遭到熊拖行的狀況。

根據《朝日新聞》報導，這起死亡事故發生在今年8月14日北海道羅臼岳山區，26歲男子在下山途中遭到棕熊襲擊身亡，男子父母日前接受訪問，透露了男子生前配戴的GPS手錶所留下的紀錄細節，並沉痛表示「希望不要再出現第二個像兒子一樣的受害者」。

廣告 廣告

GPS手錶記錄心跳停止瞬間以及死後遭拖屍軌跡

男子當天與一名友人一同登上羅臼岳，下山時男子走在前方，與友人相距約200公尺。在俗稱「560公尺岩峰」一帶與棕熊遭遇，由於友人在男子身後一段距離，當下並沒有目擊男子遇襲瞬間。

而GPS手錶紀錄顯示，男子當時行進軌跡突然從登山步道偏離，轉向山林斜坡下方，在一處灌木叢密集的地方出現細微震動，路線反覆繞圈、多次經過同一地點。根據手錶的心率監測功能顯示，男子的心跳紀錄在距離登山步道約100至130公尺處中斷，推測他當時在該處遭到熊襲當場身亡。

之後手錶停在該位置整整一夜沒有移動，但隔天早上約9點左右，手錶再次出現移動紀錄，在附近的灌木叢中移動了數百公尺，顯示棕熊可能拖行了男子的遺體。

專家表示，棕熊事後搬屍應是為了「藏食」，把男子遺體當作後續食物來源。據信是攻擊男子的母熊以及母熊身邊的兩隻幼熊在三天後均遭到射殺。男子父母透露男子生前已訂婚，正在準備婚禮，結果不幸遭到熊襲遇害。專家提醒，這起案例中最特別的就是男子留下的GPS手錶紀錄，顯示男子是在離開登山步道進入灌木叢密集處後才遭到攻擊，山友登山時應該盡可能待在步道內，以保護自身安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

滑到一半熊衝出來！日本職業滑雪手遭黑熊猛追 影片曝光網全嚇傻

日本秋田雞舍疑遭黑熊襲擊！300隻「比內地雞」竟被壓死

中國抵制赴日！最新調查出爐：43％日企認有差、也有4成稱無感