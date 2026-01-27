北海道破紀錄大雪交通中斷 觀光客擠爆札幌車站

日本北海道25日降下破紀錄大雪，導致交通中斷，JR列車和巴士全部停擺，札幌車站和新千歲機場擠滿了通勤族和觀光客，人多到幾乎動彈不得。

大雪造成交通中斷，大批觀光客和通勤族塞爆札幌車站。（圖／NNN）

札幌遭遇破紀錄的降雪，截至25日晚上7點的24小時內，降雪量達54公分，創下1月份降雪量的最高紀錄，積雪厚度也來到112公分，這是21年來札幌1月首次出現超過1公尺的積雪。

受暴雪影響，JR列車27日仍受到影響，截至目前已有176班列車取消，其中包括特快列車和連接新千歲機場的快速機場列車；連接札幌和新千歲機場的機場巴士也仍然暫停營運。

在新千歲機場，25日晚間約有7千名旅客滯留，到了26日仍有約2千名旅客無法離開。27日機場航班基本上正常運營，然而民眾無法抵達機場。計程車候車站出現了長長的排隊隊伍，但即使搭上了車，因為多條高速公路都已封閉，導致出現嚴重塞車情形。

一位前往東京的遊客表示，「我本來想坐JR過來，但從札幌出發的JR列車停駛了，所以我從札幌坐地鐵到大谷地，然後想坐巴士過來，但一直等不到，所以我只好搭計程車過來。」

由於機場快速列車時刻表的延誤情況仍將持續，JR北海道建議旅客隨時注意官網上的最新資訊。

