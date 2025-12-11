北海道自駕遊出事！港男越線撞來車 日駕駛骨折慘狀曝

2025年2月4日，北海道釧路市民眾正鏟除路面積雪。美聯社



一名40多歲香港男子昨日（12/10）下午在北海道共和町自駕遊期間，疑因路面結冰失控而轉至對面車道，迎頭與另一輛汽車相撞，導致對方駕駛的胸骨及手部骨折。涉事男子當場被日本警方以涉嫌「過失駕駛致傷」罪逮捕，事故原因仍在調查中。

綜合北海道當地媒體報導，這起事故發生在下午3時50分左右，46歲的香港民眾陳頌賢駕駛一輛租用的汽車，在北海道共和町國富的5號國道上突然轉至對面車道，與迎面而來的另一輛汽車對撞，導致52歲的日籍駕駛身體多處受傷，胸骨及左手骨折。

廣告 廣告

陳頌賢與車上3名乘客則沒有受傷。當地警方指出，陳男的職業不詳，當時正在北海道旅遊；事發現場路面有部分結冰，被捕男子承認越線行駛，警方以涉嫌「過失駕駛致傷」將其逮捕，現正調查事故成因。

事實上，許多人在新冠疫情後赴日旅遊選擇自駕，但根據日本媒體2023年12月報導，當年11月超過7成自駕事故駕駛都是外國人，因此愈來愈多租車業者不再租給海外觀光客。當地業者表示，會發生事故主因是外國人看不懂日文、不理解日本道路標誌導致。

提供北海道旅遊資訊及租車服務的「北海道女婿」，今年3月則在網上專頁列出資料顯示，截至當時共有4輛汽車被撞毀而需要報廢，當中3輛都是「香港人撞的」，大部份是不遵守交通規則所致，特別提醒，在路上看到「一時停止（止まれ）」指示牌就「一定要停」，以免釀成意外。

自駕意外並不僅限於北海道，2023年11月中旬在千葉縣也發生一名台灣籍女駕駛開車時，右轉撞上一位26歲女性與懷中抱著的1歲大女嬰，雖然緊急送醫，女嬰仍傷重不治，釀成1死1重傷悲劇。

更多太報報導

北市員警騎車上班撞死行人！82歲老婦「闖紅燈過馬路」遭撞不治

深夜闖紅燈釀禍...肇事男「車牌已註銷」 女被撞飛這原因也遭重罰

高雄11歲男童偷騎爸爸機車找朋友 闖紅燈出車禍！家長賠慘了