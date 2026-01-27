北海道苫小牧市長訪金屬中心 台日攜手拓展產業合作新契機

日本北海道苫小牧市長金澤俊日前率團參訪金屬工業研究發展中心，實地了解中心在跨領域研發、專業檢測及產業轉型推動等面向的技術量能，並就未來台日產業合作模式與招商布局方向進行深入交流。此次來訪肩負苫小牧市未來產業發展與國際招商的重要任務，金澤俊市長特別來台尋求兼具實務經驗與技術深度的合作夥伴，金屬中心長期深耕金屬材料、精密製造及產業升級服務，其專業能量與苫小牧市推動區域轉型的發展目標高度契合。

↑圖說：日本北海道苫小牧市長金澤俊(右)與金屬中心董事長劉嘉茹(左)（圖片來源：金屬中心提供）

苫小牧市位於北海道南部，是北海道重要的港灣與工業城市，擁有全道貨運量最大的國際商港之一，長年扮演日本北方物流樞紐與產業重鎮角色。近年來，苫小牧市積極布局再生能源、氫能應用、先進製造及臨港產業聚落，以打造「次世代能源與產業示範城市」為核心願景，持續推動產業升級與國際招商。金澤俊市長上任後，以務實作風推動產業轉型與對外合作，期望透過引進國際技術與夥伴，加速地方產業結構優化。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，感謝金澤俊市長在行程緊湊之際，仍特別安排參訪金屬中心，展現對產業實務與技術合作的高度重視。金屬中心以「技術落地、服務產業」為核心使命，透過材料研發、製程優化、檢測驗證與國際認證等完整服務，協助產業提升競爭力。她指出，期盼藉由此次交流，讓日方更全面了解中心的服務量能，未來也願成為苫小牧市推動招商與產業布局的重要策略夥伴，協助將政策願景轉化為具體合作成果。

在全球供應鏈重組與淨零轉型加速的趨勢下，台日跨國技術對接已成為強化產業競爭力的關鍵。此次北海道苫小牧市的來訪，不僅凸顯金屬中心在協助國內業者接軌日本市場的戰略角色，也為雙方後續深化合作奠定基礎。金屬中心未來將持續擴大與日本地方政府、研究機構及產業界的交流，提供從技術升級、產品驗證到國際市場對接的一站式服務，攜手強化台日產業鏈關鍵環節，提升雙方在全球市場的布局深度與影響力。

