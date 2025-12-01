北海道製鐵廠爆炸 大火延燒10小時 居民：窗戶狂震

日本北海道一座製鐵工廠今天凌晨發生爆炸，隨即引發火災，大火延燒超過10個小時才撲滅。初步研判，是工廠的熱風爐起火，引發的爆炸。

日本北海道室蘭市一座製鐵工廠於1日凌晨發生嚴重爆炸事件，隨後引發大規模火災，延燒超過10小時才被完全撲滅。監視器畫面捕捉到現場多次爆炸的驚人瞬間，包括橘黃色火光、濃密黑煙及白色閃光。事故源於工廠內負責向高爐輸送熱風的「熱風爐」起火爆炸，所幸未造成人員傷亡，火勢也未向工廠外擴散。日本警方目前正與廠方合作調查爆炸確切原因。

這起事件發生於凌晨將近1點，製鐵工廠內的熱風爐突然爆炸並引發大火。熱風爐是工廠中負責向高爐輸送熱風以提煉鐵元素的重要設施。監視器畫面清晰記錄了事發當時的情況，可以看到遠處不斷出現橘黃色火光，濃濃黑煙往天空狂竄，甚至炸出白色閃光，現場還發生多次爆炸，聲響巨大。

附近居民表示，爆炸聲響之大令人震驚。一位附近居民描述，他突然聽到一聲巨響，連窗戶都在震動。消防單位接獲報案後立即趕往現場進行滅火工作。由於事發地點位於工廠林立的區域，消防人員全力防止火勢向外擴散。

經過消防人員的努力，這場大火最終於當地時間11點30分左右被完全撲滅。儘管爆炸規模大，火勢猛烈，但事件中沒有傳出任何人員傷亡的消息，火勢也未造成工廠外部的損害。日本警方目前正與製鐵工廠方面密切合作，調查熱風爐爆炸的確切原因。調查人員正在收集相關證據和資料，以確定事故發生的完整過程和責任歸屬。

