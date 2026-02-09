北海道賞雪小心！專家示警恐爆發「規模9.0」強震：時機已成熟

日本專家示警，北海道近年發生特大地震的時機已經成熟，未來恐發生規模9.0超大地震。示意圖，Unsplash



想去北海道賞雪的民眾注意！根據日媒報導，繼去年3月報導北海道外海的千島海溝已累積巨大能量，恐引發芮氏規模9的巨大地震，如今靜岡縣立大學和日本海洋研究機構團隊又於本月6日宣布，經分析日本氣象廳提供的地震數據，發現北海道十勝近海海底的應力持續累積，目前已達臨界點，恐發生規模9.0的超大規模地震。

綜合日媒報導，研究團隊分析2000年至2025年間，北海道至東北近海板塊邊界的地震活動，並根據各震級地震的發生頻率比例，計算地殼中累積的應力，發現十勝近海區域的應力正不斷累積，且累積程度逐年增加。

靜岡大學教授楠木和義指出，該地區平均每340至380年會發生一次大地震，而前次大規模震災則發生於17世紀，距今已超過400年。日本政府地震研究委員會評估，該區域未來30年內發生特大地震的機率高達40%，近期也將千島海溝根室近海發生規模7.8至8.5強震的機率調升至90%，「北海道近海發生特大地震的時機已經成熟。」

除了北海道外，日本西南部對「南海海槽」地震的擔憂也達到頂點，該區域每100至150年會發生一次強震，上次發生於1946年，目前正處於復發危險期，日本政府估計，一旦南海海槽爆發巨震，最糟情況可能造成多達29.8萬人死亡。

專家分析，儘管全球每年有超過2千次規模5以上地震，不過隨著日本進入大地震高發週期，頻繁的中小地震雖然釋放了部分能量，卻也可能擾動斷層，使其更容易誘發如「南海海槽」或「千島海溝」的規模9巨震。

南韓延世大學洪泰京教授更跨國示警，指出南海海槽地震的震央距離北韓僅約500公里，遠比2011年東日本大地震更近。洪泰京舉例，2025年緬甸7.7強震發生時，連千公里外的曼谷高層建築都感受到劇烈搖晃，提醒東亞各國應對此類遠距離連鎖效應保持警惕。

