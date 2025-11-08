北海道路面結冰6車打滑 連環車禍釀1死2傷

7號晚上，在北海道美唄(拜)市的國道上，發生一起連環車禍。（示意圖／非事發地點／Unsplash）





7號晚上，在北海道美唄（拜）市的國道上，發生一起連環車禍。6輛車輛因為路面結冰而接連打滑相撞，造成1死2傷。而北海道札幌市今天迎來初雪，短短幾小時積雪就達到12公分，提醒想去觀雪的民眾注意安全。

ANN記者：「昨天晚間8點過後，在美唄市的國道12號上，六輛轎車和輕型轎車，接連發生碰撞。」

黑色車輛車頭完全撞毀，多台車撞得東倒西歪，朝著不同方向，造成多輛車打滑失控相撞的原因，正是路面結冰。

7號晚間8點多，在北海道美唄市的國道上，路面覆蓋著薄薄結冰層，造成6台車打滑發生連環車禍，其中2名駕駛受傷送醫，另一名60歲的女駕駛不幸身亡。

北海道札幌市8號迎來初雪，從清晨開始短短幾小時內，積雪厚度達12公分，當地出動了除雪車，清除路面積雪，接下來日本各地將大幅降溫，札幌也會持續維持，4度以下低溫，路面可能結冰，提醒到北海道旅遊的民眾，要小心路滑。

