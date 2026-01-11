北海道酒吧牆中女屍證實為遭勒斃 棄屍老闆有殺人重嫌

在日本北海道沙流郡日高町經營酒吧的老闆松倉俊彥，涉有重嫌殺害女性後藏屍在酒吧牆壁內。翻攝X



日本北海道日高町一間酒吧，週六（10日）清晨在牆壁的縫隙中找出一具年輕女性的遺體。經過法醫勘驗後，週日（11日）已經確認該女是頸部遭到重壓窒息而死，坦承棄屍但辯稱自己「清白」沒有殺人的酒吧老闆涉有重嫌。

北海道札幌的日本STV廣播電台週日報導，經過警方搜查勘驗後，已經證明死亡女性是頸部遭到重壓後「窒息死亡」。這幾乎意味著受害者是被勒頸致死。

日本警方是在元旦接到一名20多歲女性的祖母報案，表示孫女從12月31日當晚開始就音訊全無。而在1月3日過後，警方開始偵訊49歲的酒吧老闆松倉俊彥，他最終承認把遺體放在酒吧的牆壁夾層內，警方循線找到遺體，判斷已經死亡約10天。

STV報導指出，松倉俊彥雖然承認棄屍，但是不斷向身邊的人表示將「證明自己的清白」。如今女屍證實極可能是遭勒殺，最可能的兇嫌就指向棄屍的松倉俊彥。警方已經朝殺人方向進行調查。

松倉俊彥已經因為涉嫌遺棄屍體罪遭到警方逮捕，他向警方供稱：「我確實把屍體放進店裡的牆壁中藏起來了，這點沒有錯。」

據悉，女子遺體是被放在牆壁內一塊塌塌米大小的空間內，用木板封住入口。之後酒吧照常營業，其他客人在不知情的狀況下伴屍飲酒。

