北海道酒吧牆內藏屍案！老闆「擺滿空氣清淨機」問客：有聞到異味嗎？

日本北海道酒吧「牆內藏屍案」，49 歲酒吧老闆松倉俊彥細孔的犯案情節，隨著案件曝光更多細節，令人毛骨悚然！酒吧老闆在跨年期間殺害一名20多歲女性常客，並將遺體封進店內牆壁。老闆竟在案發後竟若無其事地照常營業，還刻意在店內擺放多台空氣清淨機掩蓋異味，直到1月10日才被警方逮捕。

據《北海道放送》報導，受害者死亡時間推估已超過10天。在藏屍期間，正值日本新年假期，店內生意興隆。曾於此期間上門消費的客人回憶，當時店內氣氛極度詭異，松倉竟在小小的店面裡同時開啟4到5台空氣清淨機 強力運轉，甚至主動詢問客人：「有聞到什麼味道嗎？」這番「此地無銀三百兩」的舉動，如今想來令人背脊發涼。

警方因接獲一名女子失蹤通報，調閱監視器後鎖定松倉。經過連日偵訊，松倉終於在 10 日供出藏屍地點。調查人員撬開酒吧內用夾板封住的牆面後，赫然發現一具穿著整齊的女性遺體，死因初步判定為頸部遭壓迫窒息。目前警方正透過 DNA 鑑定確認死者身分，並進一步調查松倉的殺機以及詳細的犯案過程，釐清這起駭人的伴屍營業案。

