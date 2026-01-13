北海道酒吧驚悚命案！28歲正妹護理師死因曝光 熟識老闆承認「店內封屍」

警方調查，工藤小姐是該酒吧的常客，生前與嫌犯松倉已有交情。（翻攝自https://www.uhb.jp/news）

日本北海道日高町2025年12月31日發生一起駭人聽聞的遺體遺棄案。1名經營餐飲業的49歲男子松倉俊彥，涉嫌將1名28歲女性常客的遺體藏匿於店內牆壁中，目前已被警方逮捕。隨著調查深入，受害者的身分已確認為居住在當地的護理師工藤日菜野。

《北海道新聞》報導，警方調查，工藤小姐是該酒吧的常客，生前與嫌犯松倉已有交情。整起事件在今年1月1日警方接獲親友報案失聯後展開，在搜索過程中，經營者松倉男子的嫌疑逐漸浮現。

警方在店內一處隱蔽的牆縫中，發現被木材封死的遺體。（翻攝自https://www.htb.co.jp/）

直到上週六（10日）凌晨，警方在店內一處隱蔽的牆縫中，發現被木材封死的遺體。令人背脊發涼的是，嫌犯在去年12月31日左右犯案後，竟然在1月2日照常開門營業，這意味著在工藤小姐遺體被封入牆內的期間，嫌犯仍面不改色地接待其他顧客。

司法解剖結果顯示，工藤小姐的死因為遭類似繩索的物體勒頸導致窒息死亡，且被發現時已死亡約10天。面對警方的偵訊，松倉嫌犯已坦承罪行，承認自己將遺體塞入店內牆壁隱藏的事實。

目前警方正針對兩人的過往關係進行深入調查，並以涉嫌殺人罪的方向，進一步釐清這起殘酷命案的具體動機與細節。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

