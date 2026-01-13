北海道酒吧「牆內屍體」身分確認！「28歲護理師」遭繩索勒頸窒息

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

日本北海道驚傳駭人藏屍案。警方證實，先前在酒吧牆壁夾層中發現的女性遺體，身分為28歲護理師工藤日菜野。涉案的49歲酒吧老闆松倉俊彥，已因涉嫌棄屍遭警方逮捕，並坦承將遺體藏於店內牆壁，案件已朝殺人方向偵辦。

北海道酒吧老闆松倉俊彥，殺人後將屍體藏在牆壁中。（圖／翻攝兇手社群）

《北海道放送》報導，工藤日菜野在跨年夜失去蹤影，警方循線調查後，鎖定北海道日高町一間酒吧，於1月10日凌晨搜索酒吧，在牆壁內側發現一處約1坪大的隱密夾層，入口以木板封死，工藤日菜野的遺體就藏在其中，距今已超過10天。

廣告 廣告

警方表示，松倉俊彥在偵訊中坦承「把屍體塞進牆壁藏起來」，令人不寒而慄的是，在藏屍期間，酒吧仍照常營業。松倉俊彥擔心顧客聞到異味，曾在店內同時開啟4、5台空氣清淨機，甚至主動詢問客人「是否有聞到臭味？」

據了解，工藤日菜野生前同樣居住在日高町，從事護理工作，且是該酒吧的常客之一。解剖結果顯示，她的死因是遭繩索類物品勒頸窒息。松倉俊彥的行兇動機仍有待進一步調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

20歲女跨年夜失蹤！北海道餐廳老闆認了：屍體藏在牆壁裡

直奔新千歲竟變火球！北海道機場巴士高速公路起火 41人驚險全數逃生

「熊太平間」已裝不下！北海道獵殺逾960頭熊 處理量暴增焚化爐燒不完

