北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

日本北海道傳出驚悚命案！位在日高町一處酒吧內，竟被發現一具女性遺體，而且還被精心藏匿在店內的牆壁夾層。警方逮捕49歲餐廳老闆松倉俊彥，懷疑他就是殺害並棄屍這名死者的兇嫌。日本媒體報導指出，根據DNA比對，死者確認是28歲的護理師工藤日菜野，日本媒體也公布了死者在社群媒體的照片。

北海道警方表示，今天確認遺體就是被通報失蹤的28歲的護理師工藤日菜野，另外死因初步判斷，是被類似繩索的物品勒住頸部，導致窒息身亡。據報導，工藤日菜野是該酒吧的常客。

警方表示，目前松倉俊彥是先以遺棄屍體的罪名被調查，但隨著證據浮現，警方已朝殺人方向偵辦。

《北海道放送》報導，警方調查指出，松倉俊彥2025年12月31日前後，在自己經營的酒吧內棄置工藤日菜野的遺體。警方於1月10日凌晨根據松倉供詞搜索店面，在店內牆壁內側發現約1坪大小的隱密空間，入口處還以木板封死，工藤的屍體就被藏在這個夾層裡。

案發後，松倉俊彥甚至完全不避諱，酒吧竟照常營業，期間擔憂顧客聞到屍臭，甚至還在店內同時開了4、5台空氣清淨機，並且主動問客人，「是否有聞到臭味？」更讓外界不寒而慄。

