北海道降大雪！ 新千歲機場「取消183架航班」750人受影響

受到大雪影響，北海道新千歲機場12日取消183班航班。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本北海道近日降下大雪，新千歲機場12日受到影響，共有183架航班被迫取消，其中包含4架國際航班，約750名旅客因此滯留新千歲機場過夜。

綜合日媒報導，北海道新千歲機場12日受到天候影響，導致183架航班被迫取消，約有750名旅客被迫留宿新千歲機場，工作人員也向旅客提供地墊與睡袋。

對此，一名來自菲律賓的旅客表示「我大概會因此多待一天」；另一名中國旅客則透露「我來到北海道，突然就發生地震，這是我第一次遇到地震，工作人員給了我一個睡袋，所以我覺得很暖和」。

所幸13日天氣好轉，新千歲機場表示，航班起降已恢復正常運作；而除了航空交通受到影響，JR北海道鐵道也有58班列車班次停駛。

