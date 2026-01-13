北海道預計將降下一波大雪 新千歲機場部份航班已取消

日本北海道13日由於低氣壓系統影響，預計帶來暴雪，日本氣象廳警告午後天氣將逐漸惡化。而新千歲機場截至早上7點，已有34航班被取消。

北海道13日起恐又有一波大雪。（圖／NNN）

據日媒報導，小樽從清晨開始就下起了濕雪，居民們忙著鏟雪。據日本氣象廳的預報，下午北海道全境天氣將逐漸惡化，可能出現雷雨夾雪和強風天氣；尤其是在札幌，預計下午3點左右降雪量將加大，伴隨大雪風險。

當局呼籲民眾需留意暴雪可能導致能見度降低，小心路況變化。

此外，根據北海道機場方面消息，截至上午 7 點，新千歲機場共有 34 個進出航班已被取消。

廣告 廣告

據日本氣象廳稱，由於來自南方的暖空氣流向日本海的低壓系統以及從該低壓系統延伸出的鋒面，日本海一側的風力正在增強。預計13日夜間至14日凌晨，低氣壓系統將迅速發展並在北海道附近經過，伴隨降雪的西風預計將增強，導致部分地區出現強風和暴雪天氣，主要集中在日本海沿岸，從日本北部一直到北陸地區都是受影響的範圍。

延伸閱讀

木村拓哉飛機上巧遇高市早苗 首相秒變小粉絲：像夢一樣

陸稀土管制出重手！傳已通知日企停簽新約、現有合同或被終止

只針對日本！陸管制兩用物項出口 高市早苗：無法接受