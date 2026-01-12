北海道餐廳牆內藏屍竟還正常營業! 49歲老闆涉殺20多歲女子被捕

49 歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌殺害一名女性，並且藏屍於餐廳。 圖：翻攝自 STV NEWS

[Newtalk新聞] 日本北海道日高町發生重大刑案。當地警方在一間餐廳牆壁夾層內發現一具女性遺體，49 歲餐廳老闆松倉俊彥因涉嫌於 2025 年 12 月 31 日前後遺棄屍體，已遭警方逮捕。警方指出，該餐廳在案發後至屍體被發現期間仍持續營業，目前正針對死者身分與確切死因進一步調查。

根據《FNN》報導，知情人士透露，松倉俊彥在案發後的 1 月 2 日仍照常營業，意味著在女屍尚未被發現前，店家仍持續接待顧客。附近居民受訪時表示，松倉平時給人安靜、低調的印象，對於偏僻鄉間發生如此案件感到震驚。警方初步研判，死者可能為一名近期失蹤的 20 多歲女性，已著手進行 DNA 比對確認身分，並將調查方向轉向是否涉及謀殺，釐清兩人關係與犯案動機。

北海道警方公布的驗屍結果顯示，該名 20 多歲女性死因為頸部遭到強力壓迫，導致窒息身亡。警方指出，嫌犯利用餐廳內部裝修牆壁的縫隙藏匿遺體，並在外側釘上木板加以遮掩。

警方說明，這名女性於 1 月 1 日由家屬通報失蹤，警方隨後透過通訊紀錄與監視器畫面，鎖定松倉俊彥經營的餐廳為死者最後出沒地點，並自 3 日起持續對其進行偵訊。松倉於 10 日坦承犯行，供稱遺體就藏在餐廳內。警方隨即前往現場展開大規模搜索，拆除牆壁後，在壁櫥下方的隱蔽夾層中尋獲女屍，現場狀況與嫌犯供詞一致。

