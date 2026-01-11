北海道餐廳「牆壁藏女屍」照常營業！49歲恐怖老闆長相曝光 死因結果出爐

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

日本北海道日高町1間餐廳的牆壁昨（10）日凌晨驚爆藏有1具年約20歲的女性屍體，北海道警方當日即以涉嫌遺棄屍體罪將49歲老闆松倉俊彥逮捕，落網後他坦承犯案，他的長相也在網路上曝光、引發高度熱議。北海道警方今（11日）公布驗屍結果，死者頸部有疑似勒頸造成的痕跡，證實死因為頸部遭勒斃窒息而亡。

日本北海道日高町1間餐廳的牆壁10日凌晨驚爆藏有1具年約20歲的女性屍體，北海道警方當日即以涉嫌遺棄屍體罪將49歲老闆松倉俊彥逮捕。（圖／翻攝自X）

根據《每日新聞》報導，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌在2025年12月31日前後，用繩索等物品將一名年約20歲的女子勒斃，並將死者遺體藏在餐廳牆壁夾層，繼續營業接客至2026年1月，讓店內客人伴屍用餐。

回顧整起案件，當地警方在1月1日接獲一名老婦人通報失蹤，表示自己無法聯絡到20多歲的孫女，經過循線追查後，鎖定嫌犯松倉俊彥，並於1月3日約談他，在歷經多日訊問後，兇嫌10日坦承犯案，「我承認把屍體藏在牆裡」，並向警方供出藏屍地點。

警方隨即趕赴松倉位於日高町的餐廳搜索，最終在店內牆壁下方1處約1個榻榻米大小的空間發現1具女性屍體，入口處還被木板封死。警方初步研判就是先前失蹤的20多歲女子，且她是兇嫌相識的友人，由於松倉俊彥對於女子死亡過程相當了解，因此有重大殺人罪嫌，目前全案正朝此方向偵辦。

警方今日公布驗屍結果，死者身上沒有其他明顯外傷，但頸部有疑似勒頸造成的痕跡，初步推測曾被繩索類的東西勒緊致死，目前仍在鑑定死者身分。

