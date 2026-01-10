北海道餐廳「牆壁藏女屍」 餐廳負責人認藏匿遺體遭逮

北海道日高町一間餐廳牆壁內發現一具女性遺體，警方已以棄屍罪逮捕餐廳負責人。（圖／翻攝自youtube／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

日本北海道一家餐廳牆壁內被發現藏有一具女性遺體，警方發現後立即以遺棄屍體罪，逮捕49歲餐廳負責人松倉俊彥，而松倉俊彥被捕後也坦承犯行，承認他把遺體藏在於餐廳的牆壁裡。

綜合日媒報導，北海道警方表示，10日凌晨在北海道日高町富川北地區一家餐廳內的牆壁後方，發現一具女性屍體，當場以涉嫌遺棄屍體罪，逮捕49歲餐廳負責人松倉俊彥，而松倉俊彥也向警方供稱「我承認是我把遺體藏在餐廳的牆壁裡」。

警方指出，1月1日，一名老婦人因無法聯繫到20多歲的孫女，向警方通報失蹤。警方隨後展開調查，調查期間，警方約談松倉俊彥，松倉俊彥在接受詢問時，曾暗示自己棄屍並提及相關棄屍地點。警方依其供述搜索餐廳，在2樓的牆壁後方發現一具女性遺體。

目前警方正在確認遺體身分，不排除死者就是該名失蹤的20多歲女子。警方表示，將進行屍檢釐清死因，同時以謀殺案的方向進行調查。

