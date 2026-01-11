北海道餐飲店驚爆命案 女屍封牆後仍繼續營業

（中央社記者戴雅真東京11日專電）北海道日高町一家餐飲店10日被發現牆壁內藏有一具女性遺體，49歲的男性餐飲店主松倉俊彥因涉嫌屍體遺棄罪，遭警方逮捕。調查顯示，松倉把遺體藏入牆內後，餐飲店持續營業。

日本電視台、北海道電視台報導，警方表示，松倉涉嫌於去年12月31日前後，將一名女性的遺體棄置於店內牆壁內的空間，並用木板封住。

報導稱，警方1日接獲通報稱一名20多歲女性失蹤，3日起對松倉進行詢問。警方昨天根據松倉的供述，拆除店內牆壁後發現遺體，並於今天將松倉移送檢察機關。

根據松倉的友人轉述，他在接受警方詢問期間，曾對周圍人士表示「正在證明自己的清白」。

不過，松倉已向警方坦承，「確實把遺體放入店內牆壁中藏匿」。據知，在他棄置遺體後、直到接受警方訊問前，餐飲店一直在牆內有具女屍的狀態下持續營業。

警方指出，遺體倒臥於類似壁櫥下方、約一疊榻榻米大小的空間內，並被類似夾板的板材封住。

警方研判，遺體極可能就是先前被報失蹤、與松倉相識的那名20多歲女性，目前正加快確認死者身分，同時也將此案可能為殺人案納入考量，深入調查案發經過與死因。（編輯：韋樞）1150111