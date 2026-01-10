北海道餐飲店「牆壁內驚現成年女屍」 49歲店主涉棄屍落網

日本北海道日高町今（10）日凌晨，一間餐飲店的牆壁內側發現了一具成年女性的遺體。警方當日以遺棄屍體罪名逮捕49歲的店主松倉俊彥，並研判遺體可能是一名失蹤多日的20多歲女性，正朝謀殺方向展開調查。

警方在餐飲店的牆壁內側發現女性的遺體。（圖／NNN）

根據《HBC北海道放送》與《日本電視台》等日媒，警方表示，今年元旦有一名20多歲女性的祖母向門別警察署報案稱，無法聯繫上孫女。據悉，該名被通報失蹤的女性自去年12月31日傍晚起便杳無音訊。

當警方向失蹤女性的熟人松倉俊彥了解情況時，松倉自首坦承犯行。警方根據松倉的供述，對餐飲店進行搜索後發現了一具遺體。

警方指，松倉涉嫌在去年12月31日前後，將女性遺體遺棄在自己經營的餐飲店內。據悉，該飲食店位於日高町富川北1丁目，遺體被發現時藏在2樓牆壁內側的縫隙中。該空間約有一張榻榻米大小，入口處被木板封住。面對警方訊問，松倉坦承犯行稱，「我把屍體放進店內牆壁藏起來，這點沒有錯」。

警方研判遺體應為該名失蹤的女性，正在進行身分辨認作業。由於案情重大，警方不排除這是一起謀殺案件，正審慎調查松倉是否涉及該女性的死亡。

