北海道驚悚命案 酒吧老闆「女屍藏牆壁」仍照常營業

日本北海道驚傳駭人聽聞的酒吧藏屍事件，一名20多歲女子遭人殺害後，遺體被藏在一家酒吧牆壁的夾層中，酒吧老闆向警方坦承是自己藏屍，更駭人的是，藏屍後酒吧還繼續開門營業，客人跟遺體只有一牆之隔。

與女屍僅一牆之隔...客喊怪：開多台空氣清淨機

事情發生在跨年夜，遇害女子的親人因為聯繫不到她，進而向警方報案，員警鎖定了49歲的酒吧老闆，經過多日偵訊，10號男子終於坦承藏屍，並供出藏屍地點。

警方根據嫌犯供詞，循線來到酒吧拆開牆壁，在狹窄夾層中發現女子遺體，事件曝光後當地居民一片譁然，嫌犯友人也驚呼，嫌犯看起來很溫和，沒想到純樸的鄉下也會發生命案。

令人髮指的是，嫌犯藏屍後，元旦假期後隔天仍若無其事開門營業，客人到店用餐完全沒料到自己跟遺體只有一牆之隔，令人頭皮發麻。而事實上，一名當天在店內消費的客人就曾察覺異狀，他向朋友透露，當時店內一口氣開了4到5台空氣清淨機。

女頸部明顯勒痕死亡10天 老闆是否涉殺害待查

警方11號公布驗屍報告，女子頸部有明顯勒痕，推估是遭繩索勒住窒息身亡，身體其他部位則沒有明顯外傷，推估死亡經過10天。警方推測，嫌犯除了藏屍，極有可能也動手殺害，詳細案情正深入偵辦中。

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／網路中心

