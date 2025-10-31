北海道驚現400公斤巨熊！肥臀卡陷阱外 日本熊襲奪命創新高

（記者許皓庭／綜合報導）日本各地接連傳出熊襲事件，2025年累計已有12人死亡，創下歷年新高，遠超過2023年6人的紀錄。北海道苫前町近日再度出現超大型棕熊蹤跡，監視器拍下這頭疑似重達400公斤的巨熊徘徊於陷阱周圍，肥碩的身軀甚至無法進入捕獸籠，讓當地獵人與居民人心惶惶。

圖／北海道近日再度出現超大型棕熊蹤跡，監視器拍下這頭疑似重達400公斤的巨熊徘徊於陷阱周圍，肥碩的身軀甚至無法進入捕獸籠。（翻攝 北海道ニュースUHB YouTube）

苫前町獵友會指出，該地至少還有5頭同等重量的棕熊活動。今年日本熊害事件頻傳，部分地區甚至向自衛隊求助協防，使「巨熊現身」的消息再度引發關注。

監視器畫面顯示，這頭巨熊出沒於國道附近的樹林間，行走時腹部脂肪劇烈晃動，體型異常龐大。獵友會會長林豐行受訪指出，這頭棕熊明顯對陷阱保持警戒，未輕易靠近，顯示牠極具警覺性與智慧。他形容，「牠的臀部寬度遠超捕獸籠入口，體重目測超過400公斤。」

根據了解，獵友會今年10月在同一區域設置2個捕獸籠，共捕獲3頭棕熊，體重介於150至300公斤之間，但仍無法阻止更大型熊隻現蹤。林豐行29日在例行巡邏時，再度發現新足跡，推測重量至少超過200公斤。

當地居民指出，今年熊隻頻繁出沒，與山區橡果歉收有關。由於食物短缺，部分棕熊無法進入冬眠期，被迫下山覓食，逐漸接近人類聚落。專家表示，這種「人熊衝突」現象在日本各地蔓延，導致死亡與受傷案例急遽增加。

苫前町因長年與熊為鄰，被稱為「熊之町」。當地鄉土資料館保存多具歷史棕熊標本，其中一頭重達500公斤的熊，是1980年由林豐行等人共同獵捕捐贈。然而，隨著人口老化與獵人減少，現今獵友會僅剩9名成員，多為農民身份，農忙時期難以投入獵捕行動，導致人力緊缺。

為應對不斷升高的熊害威脅，苫前町獵友會與地方政府加強巡邏與監視，近月已捕殺6頭棕熊，創下歷史新高紀錄。當局同時呼籲居民減少進山活動，夜間外出務必結伴並攜帶防熊噴霧器，以降低攻擊風險。

環境省也提醒，熊隻活動頻繁與氣候異常有關，若秋季果實收成不足，熊會提早下山覓食，增加與人接觸機率。專家呼籲應重新檢討人熊共存策略，並加強監測與早期預警系統，避免更多悲劇發生。

目前苫前町仍維持高度警戒，巨熊下落不明，獵友會成員已輪班巡守山區。當地居民只能期盼這頭400公斤的「山之王者」儘快被捕，免再釀出新的傷亡事件。

