北海道驚現400公斤巨熊！肥臀卡陷阱外 日本熊襲奪命創新高
（記者許皓庭／綜合報導）日本各地接連傳出熊襲事件，2025年累計已有12人死亡，創下歷年新高，遠超過2023年6人的紀錄。北海道苫前町近日再度出現超大型棕熊蹤跡，監視器拍下這頭疑似重達400公斤的巨熊徘徊於陷阱周圍，肥碩的身軀甚至無法進入捕獸籠，讓當地獵人與居民人心惶惶。
圖／北海道近日再度出現超大型棕熊蹤跡，監視器拍下這頭疑似重達400公斤的巨熊徘徊於陷阱周圍，肥碩的身軀甚至無法進入捕獸籠。（翻攝 北海道ニュースUHB YouTube）
苫前町獵友會指出，該地至少還有5頭同等重量的棕熊活動。今年日本熊害事件頻傳，部分地區甚至向自衛隊求助協防，使「巨熊現身」的消息再度引發關注。
監視器畫面顯示，這頭巨熊出沒於國道附近的樹林間，行走時腹部脂肪劇烈晃動，體型異常龐大。獵友會會長林豐行受訪指出，這頭棕熊明顯對陷阱保持警戒，未輕易靠近，顯示牠極具警覺性與智慧。他形容，「牠的臀部寬度遠超捕獸籠入口，體重目測超過400公斤。」
根據了解，獵友會今年10月在同一區域設置2個捕獸籠，共捕獲3頭棕熊，體重介於150至300公斤之間，但仍無法阻止更大型熊隻現蹤。林豐行29日在例行巡邏時，再度發現新足跡，推測重量至少超過200公斤。
當地居民指出，今年熊隻頻繁出沒，與山區橡果歉收有關。由於食物短缺，部分棕熊無法進入冬眠期，被迫下山覓食，逐漸接近人類聚落。專家表示，這種「人熊衝突」現象在日本各地蔓延，導致死亡與受傷案例急遽增加。
苫前町因長年與熊為鄰，被稱為「熊之町」。當地鄉土資料館保存多具歷史棕熊標本，其中一頭重達500公斤的熊，是1980年由林豐行等人共同獵捕捐贈。然而，隨著人口老化與獵人減少，現今獵友會僅剩9名成員，多為農民身份，農忙時期難以投入獵捕行動，導致人力緊缺。
為應對不斷升高的熊害威脅，苫前町獵友會與地方政府加強巡邏與監視，近月已捕殺6頭棕熊，創下歷史新高紀錄。當局同時呼籲居民減少進山活動，夜間外出務必結伴並攜帶防熊噴霧器，以降低攻擊風險。
環境省也提醒，熊隻活動頻繁與氣候異常有關，若秋季果實收成不足，熊會提早下山覓食，增加與人接觸機率。專家呼籲應重新檢討人熊共存策略，並加強監測與早期預警系統，避免更多悲劇發生。
目前苫前町仍維持高度警戒，巨熊下落不明，獵友會成員已輪班巡守山區。當地居民只能期盼這頭400公斤的「山之王者」儘快被捕，免再釀出新的傷亡事件。
更多引新聞報導
花蓮酒駕母失控撞樹！車頭成V形釀6傷 11歲童命危搶回一命
入秋最強冷空氣強襲！北台降溫探18度 林老師預告：下週才會回暖
其他人也在看
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 15 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 19 小時前
PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣
前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。 長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。 由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。 顏教授小提醒：日常生活中盡量不要使用防油紙袋，若使用不沾鍋，應避免高溫空燒及刮傷鍋面，如果鍋面出現刮痕，一定要汰換。 （本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·不只塑膠害罹癌率up！她常春月刊 ・ 4 小時前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 1 天前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 1 天前
入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天
入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
中市廚餘僅3地可掩埋 議員質疑未設防水塑膠布及污水引流管恐汙染環境
廚餘遭疑是此次台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員質疑目前環保局已修改廚餘改為焚化，但仍有沙鹿、文山、后里三處掩埋場要掩埋，但據了解底部並無鋪設防水塑膠布及沼氣、污水引流管，萬一污染土地該如何；環保局長陳宏益對此表示，中央有說原有文山、霧峰、后里掩埋場有缺失會改善，對於廚餘掩埋由12處修改為3自由時報 ・ 23 小時前
今北台灣氣溫回升「晚起東北季風增強」北台灣再轉涼
氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，晚上東北季風開始增強，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10月31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟，每天上百噸的廚餘無處可去，時代力量台中黨部拍下，霧峰象鼻坑的掩埋場，變成將近300噸的廚餘海，掩埋場下游3公里，就是取水口，甚至已經出現溢流的狀況，由於霧峰居民大多還是使用地下水，擔心餿水滲入土壤，汙染水源，30號台中市議會質詢，議員不分黨派輪番砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，形成另一種「燕圾湖」，另外有議員質疑廚餘覆土是否合乎規定，環保局長陳宏益被逼問之下，坦言第一時間來不及處理。 霧峰廚餘掩埋場，空拍畫面曝光，現場累積300公噸廚餘，形成一片廚餘海，霧峰掩埋場，從10月24號一直到28號，陸續倒了3百公噸廚餘，但廚餘坑旁邊2百公尺就是烏溪，下游3公里處就是取水口，在霧峰地區多數民眾日常，還是使用地下水，如今上游被大量倒廚餘，甚至已經出現，水源溢流的狀況，擔心水源會遭污染。時代力量台中黨部執行長鄒明諺說：「餿水滲入倒土壤後，肯定會影響到我們霧峰居民的民生用水和農業用水。」台中爆發非洲豬瘟，中央下令禁止餵廚餘，市府一開始決定將廚餘掩埋，被質疑為何不焚化，有議員砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，痛批根本是另一種「燕圾湖」，議員江和樹更質疑，霧峰廚餘坑，深度近兩層樓高，廚餘倒到快滿出來，是否有依照規定做掩埋，環保局長陳宏益被一再逼問下坦言。台中市議員江和樹(眾)VS.台中市環保局長陳宏益說：「中央的規定是每50公分要覆土30公分，你有這麼做嗎，有照規定做嗎，那個地方，第一時間應該沒辦法，第一時間因為車一直進來。」環保局處理廚餘的作為，議會上不分黨派輪番砲轟，中市府螺絲掉滿地。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前