北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了

日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，可能因此紛紛跑到人居住地覓食。北海道近日就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜田的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害可能在冬季持續。

都下雪了，還是連續突擊人類農場的棕熊

日本朝日電視台報導，位於北海道砂川市的一處農場，一隻棕熊在週一（10日）晚間10時過後，大啃南瓜田收集的不合規格南瓜。接著週二、週三（12日）也接連出現，繼續想在同一農場覓食。

而約在一週前，該農場附近的監視攝影機也拍到據信是同一隻的棕熊。這隻棕熊估計體長2公尺，體重逾100公斤。

北海道已經開始在下雪，本該已經開始冬眠的熊，卻還在人類的農田覓食。這側面證實了山中原本熊隻用來囤積冬眠脂肪的橡實今年真的嚴重低產，熊吃不到足夠的食物，可能因此延後甚至直接放棄冬眠。

酪農學園大學教授佐藤喜和向朝日電視台說： 「在普通的年頭，許多個體都能累積足夠的營養，做好冬眠準備。但今年北海道和東北地區的山區（橡實）收穫非常差，熊隻無法獲得足夠的食物來積累脂肪，所以牠們仍在四處遊蕩，尋找有食物的地方。」

他指出，通常來講北海道的棕熊，以及日本東北地區的黑熊，大多會在11月下旬到12月進入冬眠期，但今年顯然有很多熊遲遲不進入冬眠。日本稱之為「無穴可居」的熊。

遭到獵殺的吃人黑熊，身上沒有脂肪層

餓熊變「惡熊」的狀況在其他案例中也獲得側面證實。今年10月下旬，岩手縣瀨美溫泉的旅館發生清潔員工被熊拖走的震驚事件。《文藝春秋》的報導指出，在該名員工遺體處獵殺的黑熊，不但做出試圖「保護食物」不願離開遺體的行為，獵捕後解剖發現，本來應該這時已經有5到10公分肥厚脂肪層的熊，這一隻吃人熊卻沒有脂肪，非常瘦。

《文藝春秋》報導說，這隻熊胃中有人類的頭髮與部分的受害者臉部殘塊，完全沒有植物。這讓專家極度震驚並且憂慮。

而在瀨美溫泉事件發生前，一名進山採菇的老先生也被熊襲擊啃食。遺體狀況非常糟糕，被肢解得相當嚴重，甚至第一時間無法辨認性別。之後在瀨美溫泉事件獵殺這隻熊之後，確定同一隻熊犯下這兩宗吃人案件。

岩手大學副教授山内貴義向《文藝春秋》表示：「熊基本上是草食性動物，雖然牠們會吃虛弱的動物或屍體，但捕食活人極為罕見。」報導中指出，是否今年夏季酷熱乾旱導致的橡實歉收，讓得不到平常食物的熊，轉而朝人類與人類居住的地方進逼。

