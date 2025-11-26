北海道驚魂夜！2公尺母熊爆衝逼近 女駕駛崩潰倒車

（記者許皓庭／綜合報導）日本「熊出沒」事故今年持續升高，北海道歌志內市一名女駕駛日前在深夜行經道路時，意外遇上母熊帶著幼崽突然衝向車輛。驚險對峙全程被行車記錄器拍下，只見熊影迅速逼近，駕駛一度因驚嚇過度，手忙腳亂「倒車檔都打不進去」，所幸最終順利脫離險境。

事件發生於 23 日晚間約 9 時。從影像可見，一隻體型約 2 公尺的棕熊突然從道路一側竄出，做出明顯威嚇動作，並朝車頭快速逼近。鏡頭後方還能看見兩隻幼熊身影，顯示母熊當時疑似處於高度戒備狀態。女駕駛在瞬間受到巨大驚嚇，不斷驚呼「好可怕」，並急忙倒車閃避。

駕駛事後接受《富士新聞網》（FNN）訪問時表示，自己在當地生活 46 年，從未遇過如此近距離的熊襲場面。「如果當下沒有倒車，可能真的會被攻擊。」她回憶，面對突發狀況完全慌了手腳，一度因緊張過度打錯排檔，「差點打到空檔，整個人完全亂掉。」

日本今年多地傳出熊隻頻繁出沒，部分地區甚至累計數十起通報。秋田市尤為嚴重，當地在 22 至 24 日的勤勞感謝日連假期間，3 天內就超過 50 起熊出沒紀錄，被視為近年罕見的高峰期。由於多起目擊都發生在市區或住宅周邊，已讓居民日常活動受到影響。

當地居民向媒體表示，自從熊隻頻繁出沒後，街道上能明顯感受到人潮減少，「就像疫情期間一樣，大家都不太敢外出。」此外，秋田縣近月也陸續出現因熊隻攻擊造成的死傷案例，使地方政府持續發布警戒資訊，呼籲居民提高警覺並避免在清晨及傍晚時段單獨外出。

日本專家分析，近期熊隻活動密集與食物短缺、天候變化及棲地縮減等因素相關，加上秋冬交接期正值熊隻積極覓食時段，增加牠們靠近市區的可能性。對此，各地自治體已陸續加強巡邏、安裝警示設備，並提醒民眾遇到熊時應保持距離，不要驚擾，以免引起攻擊反應。

