北海道驚魂！虎航班機驚傳「空中冒煙」迫降 官方回應了

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今(12)日上午，台灣虎航一架由桃園飛往新千歲的班機，在落地時發生電子艙(飛機機房)煙霧警告，引起外媒關注。(台灣虎航示意圖) 圖：翻攝自自台灣虎航臉書

[Newtalk新聞] 今(12)日上午，台灣虎航一架由桃園飛往新千歲的班機，在落地時發生電子艙(飛機機房)煙霧警告，引起外媒關注。對此，台灣虎航指出，該班機正常落地無迫降，旅客皆已平安離機，並同步啟動應變程序，提供後續受影響班機餐食補貼，盡力疏運受影響航班的旅客。

根據外媒《共同社》報導，國土交通省新千歲機場事務所指出，桃園前往新千歲的IT234航班，上午10時45分通報稱「駕駛艙內出現煙霧」，隨後降落於新千歲機場；北海道機場公司職員於當地時間上午11時許，主動向消防單位通報有飛機緊急降落的情形，所幸飛機降落後並未出現任何起火燃燒的跡象，無人員傷亡。

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對此，台灣虎航澄清，IT234航班於落地階段發生電子艙煙霧警告，並無迫降。駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機；公司也於第一時間將此事件主動向民航局通報。事後已啟動應變程序，提供餐食補貼，並協調備份機運能，疏運後續受影響的IT235航班旅客。

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