北海道、北京都看得到極光！冰島憂心大西洋洋流崩潰

冰島恐怕無心欣賞極光，因為大西洋洋流系統可能崩潰。（示意圖／Pexels）





受到太陽磁暴增強影響，全球多個國家紛紛上演極光奇景，從日本一路到平時難得見到極光的中低緯度地區，包括北緯37度的北加州矽谷夜空，還有中國北京都看得到極光。不過，以極光聞名的冰島卻無暇欣賞，因為氣候暖化加劇，大西洋洋流恐怕崩潰，可能引發現代版冰河時期。對此，冰島已將其提升為國安威脅。

夜幕低垂，突然亮起光芒，山丘上方被一抹鮮明的紅光完全染色，日本北海道出現罕見紅色極光，天文台湧入大批人潮。日本民眾：「拍到照片了，有看到極光嗎？真的好漂亮。」

碰上太陽活躍期，這樣的夢幻畫面並不只出現在日本，中國北京也出現粉綠交織的淡色極光，在城市燈光下依舊閃耀奪目。極光的驚喜甚至一路延伸至北美多地，包括北緯37度的北加州矽谷等中低緯度地區，深夜天空同樣亮起紅、紫、橙交織的光幕。

但現在冰島恐怕無心欣賞極光，他們擔心大西洋洋流系統可能崩潰。德國波茨坦氣候影響研究所教授拉姆斯托夫：「大西洋翻轉環流之所以重要，是因為它將大量熱量輸送到北大西洋，讓歐洲得以維持如今溫和的氣候。這股洋流所搬運的能量，相當於全人類能源使用總量的50倍。」

大西洋經向翻轉環流，透過海水溫度和鹽度驅動，從動態地球圖像來看，紅色代表將熱帶地區的溫暖海水北送，藍色代表洋流再把寒冷的海水帶往南方。這條「輸送帶」是影響全球氣候至關重要的海洋環流系統。

冰島議員亞爾馬斯多蒂爾：「如果我們不減少，甚至不停止二氧化碳排放，這套海洋環流系統大西洋經向翻轉環流，就可能完全崩潰。」

如果大西洋洋流真的停擺，恐怕有如電影情節，引發現代版的「小冰河期」。北歐冬季氣溫會驟降、暴雪增多，冰層急速擴張，冰島將面臨存亡考驗。隨著氣候暖化加劇，冰島不敢掉以輕心，政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定策略應對。

