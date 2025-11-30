北海道「新熊害」 獵殺逾960頭、「焚化」「冷凍」皆無法負荷

近期日本各地頻繁傳出遭遇熊害的消息，令許多日本民眾對日常生活感到擔憂。有日本媒體報導稱，北海道今年爆發「新熊害」，一年之內捕獵的棕熊數量超過 960 頭，如何處理大量棕熊屍體也成為當地政府的一大難題。 圖 : 翻攝自北海道無料寫真素材

[Newtalk新聞] 近期日本各地頻繁爆發野熊入侵人類生活區域的消息，各地政府也積極採取行動，應對熊害可能帶來的威脅。近期有消息稱，北海道今年爆發「新熊害」，一年之內捕殺的熊隻數量超過 960 頭，甚至導致當地熊類焚化廠無力負荷，特別加裝的冷凍櫃也無法完全容納，如何解決「新熊害」所帶來的衝擊也成為當地政府的一大難題。

根據日本《北海道放送株式會社》( HBC )報導，當地時間 25 日晚間，位於北海道苫前町的一個箱式陷阱成功捕獲一頭重達 400 公斤的棕熊，吸引當地民眾廣泛關注。報導稱，該頭棕熊很可能於 2 周前開始在人類生活區域內活動，甚至輕鬆推翻了一個重達 300 公斤且裝有鹿肉的箱式陷阱，引發當地民眾恐慌。

該報導指出，光是 2025 年一年內，北海道各地確認捕殺的棕熊數量就達到了驚人的 960 頭，光是北海道南部上野國町捕殺的棕熊數量就多達 104 頭，是去年( 2024 )年同期的 17 倍。與此同時，負責處理熊類的焚化廠也開始進行全速運轉，「即使我們已經全力運轉，但仍然無法及時處理不斷被送來的棕熊屍體」。

該報導表示，為了避免棕熊被捕殺後，屍體存放在焚化廠附近腐壞導致的異味，上野國町自今年夏季起，在鎮政府附近設立了一台「冷凍櫃」，用於存儲無法及時處理的棕熊屍體。然而，由於冷凍櫃空間有限，當地也不時發生棕熊屍體被放在冷凍櫃附近腐爛的現象。

上野國町農林課課長杉野匡接受《HBC》訪問時表示，即使額外設立了冷凍櫃，當地的熊隻屍體處理設施仍無法及時焚燒數量異常的棕熊屍體，「我從未聽說過有這麼多棕熊頻繁活動，並且遭到撲殺的消息」。杉野匡也進一步指出，截至目前為止，上野國町的熊隻焚化廠在處理棕熊屍體時使用的煤油數量已經來到驚人的 7000 公升，不斷發生的「熊害」令鎮政府工作人員的工作強度直線上升。

