北海道「粉雪天堂」！ 全包式服務升級搶攻滑雪商機
日本 / 綜合報導
冬天滑雪季登場！被譽為粉雪天堂的北海道，一片雪白宛如仙境，不少滑雪客也早就已經蓄勢待發。隨著滑雪市場逐漸成熟，旅宿業者也朝向分眾化經營，打造專屬特色。其中全包式度假村主打高度便利，將住宿、滑雪課等全部一次打包，提供滑雪客更多元的選擇。
搭上纜車整片山頭被白雪覆蓋，壯闊雪景美不勝收，日本北海道有「粉雪天堂」美名，滑雪季從12月就已正式拉開序幕，滑雪客搭纜車往上，冬季滑雪客湧入不少人是初次體驗，業者也看準商機抓住消費痛點，推出並升級含括各式內容的「全包式」服務。
全包式服務餐點涵蓋其中，西式肉排中式麵條，日式壽司頂級烤肉，多元美食滿足國際旅客味蕾，而且也不必擔心人生地不熟，想滑雪裝備租借住宿問題全數一併搞定。
所謂「全包式」度假村，就是所有服務包含教練課程都在其中，「一價全包」做到極致便利行程簡化，「傳統型」渡假村則是各式服務分開販售，前置作業得多花時間但彈性較高，近年全包式服務需求明顯提升，台灣更躍升亞太第三大市場。
滑雪市場日益成熟，配套服務也朝「分眾化」前進，北海道西部靠近小樽，Club Med兩間度假村策略大不相同，12歲以上才能入住的行館鎖定成熟客群，空間與服務更為靜謐高端，本館則接待全年齡層旅客主打家庭親子市場，留壽都則是標誌性的大型綜合度假村，滑雪場橫跨三座山還有遊樂園溫泉等設施，適合家庭團體旅客。
注重便利性想玩又想逛也能嘗試都市型滑雪，入住高檔星級飯店，再前往1972冬奧場地「手稻滑雪場」體驗，結束還能接著觀光購物，工作人員與周邊活動，也是全包式服務吸睛關鍵。
晚間PARTY演出吧台無限量供應，除了豐富行程，也能讓工作人員與旅客距離更加靠近，從滑雪到社交體驗，全包式度假村服務不斷升級，也反映雪地觀光正走向更成熟多元的階段。
