北海道、青森降大雪 日本發布警戒提醒慎防雪害

北海道的小樽大雪紛飛，本州最北端的城市青森，街頭車輛和枝葉也都出現明顯積雪，而當靄靄白雪落在楓紅林間，秋去冬來的意味也更加濃厚。受到冷空氣的影響，日本北部18日降下大雪，其中青森酸湯市到中午積雪已達91公分。氣象部門提醒山區民眾、更要注意積雪，以及可能出現大雪崩塌的情況。

青森放送局主播北向敏幸報導，「受到冬季氣壓影響，目前縣內平地也開始下雪了，山區地方今晚要注意大雪，更要留意大雪對交通方面的影響。」

除了北部轉為銀白世界，日本氣象部門預測，從東部到西部，恐怕都會出現入冬以來首次積雪。此外隨著降雪到來，日本各地氣溫驟降，札幌市最高溫只有攝氏1度，東京都心最高溫只有15度，氣象廳也呼籲民眾做好保暖工作。

正值雨季的爪哇中部連日降下豪雨，導致接連發生兩起土石流，其中一處有多間民宅慘遭摧毀掩埋，目前已知至少有16人死亡，7人下落不明。而另一起土石流的空拍畫面驚人，山壁大面積崩塌，泥流沿路傾瀉而下，又造成兩死27失蹤的悲劇。報導指出，有不少人被埋在3公尺到8公尺深的土堆裡，目前搜救行動仍在進行中。